Лектышат чапле, сортшат тӱрлӧ

Курыкмарий район Виловат кундемысе Тышнал ял гыч фермер Сергей Кандишкинын озанлыкше негызеш пакчасаскам ончен куштымо шотышто регион кокласе латшымше семинар эртен.
Сергей Валериановичын озанлыкшым арам огыл тыгай кугу мероприятийым эртараш ойырен налме. Районышто фермер-влак радамыш ик эн ончыч ушнышо Кандишкинын (1990 ийыште Марий пединститутын спортфакшым тунем пытарен) пайдаланыме пасужо 215 гектарыш шуын. Тыште тӱҥ шотышто пареҥгым ончен кушта. Кодшо ийын гектар еда кокла шот дене 280 центнер вожсаскам поген налын. Озанлыкыште пареҥгым шындыме деч аралыме марте чумыр пашам шуктат. Кызыт тыште латкум единице технике, тидын шотыштак вич автомашина, кумда кок теплице, 4,5 тӱжем тонн пакчасаскам аралаш ситыше вич хранилище улыт. Ятыр еҥлан паша вер лектын. Лач тыгай чолга еҥ-влаклан кӧра пакчасаска лектыш шотышто Юл кундем федерал округышто республикна икымше верым айла, Российыште – визымшым. Тыге республикна пареҥгым шкаланже 144 процентлан ситара.
Республикнан аграрный отрасльыштыже тиде семинарым ик эн тӱҥ событий семын палемдат. Вет тудын участникше-влак радамыште Юл кундем федерал округ, Коми Республик да моло регионла гычат лийыныт. Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын лӱмжӧ дене погынышо-влакым ялозанлык да кочкыш сату министр Андрей Кондратенко саламлен. Тудо палемден: шкенан элыште ыштен налме, тыглай йыраҥыште ончен куштымо пакчасаска да селекций эл кӧргыштӧ да вес элласе рынкыштат утларак йодмаш дене пайдаланат, нунын ончыкылыкышт волгыдо.
Погынышо-влаклан ончыкташ лӱмын ямдылыме участкылаште 38 сорт ковыштам да тынарак пареҥгым ончен куштымо. Нуно у сорт да гибрид улыт. Урлыкашыжым тӱрыснек шкенан элыште ямдылыме.
Пасу пашаште кучылталтше ялозанлык техникым, кушкылым аралыме средствам, ӱяҥдышым ончыктымо выставке пашам ыштен. Толшо-влак тыгак районысо икмыняр озанлыкыш миен коштыныт, ончыл опыт дене палыме лийыныт.
Семинарын посна ужашыжлан «Район-влакын пӧлекышт» выставке шотлалтын. Тыште Волжский, Килемар, Юрино да Курыкмарий районлаште ончен куштымо пакчасаска, фрукт гыч тӱҥалын, кинде марте ончыктымо. Министр Андрей Кондратенко район-влакын еҥыштлан Ялозанлык да кочкыш сату министерствын тауштымашыжым, тыгак пакчасаскам куштымаште ойыртемалтше пашаеҥ-влаклан Чап грамотым кучыктен.
«Пакчасаскан кечыже» Марий Эллан лачак ончыл опытым шарыме, тунемме кумдык гына огыл лийын. Тудо тыгак регионнан шкенан элысе селекцийым вияҥдымашке чолган ушнымыжым ончыкта, калыклан кочкыш продуктым ситарымашке шке надыржым пыштымым ӱшанлын пеҥгыдемда.
