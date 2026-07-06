МЕДИЦИНЕ

Лӱмгечым палемденыт, шарнымаш оҥам почыныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Морко районысо рӱдӧ больницылан 150 ий темын.
Таче 24 фельдшер-акушер пунктым, 2 врачебный амбулаторийым да 340 утла специалистым ушышо тиде эмлымвер 25 тӱжем утла еҥым обслуживатла, палдарат Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыштыже.
Больницын лӱмгечыжлан пӧлеклалтше мероприятийыште Марий Эл тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Татьяна Бастракова ден Морко район администрацийын вуйлатышыже Александр Голубков саламлыме мутым ойленыт. Пайремым верысе артист-шамыч сӧрастареныт.
***
Тиде кечынак Морко больницыште Марий АССР-ын сулло врачше, «За заслуги перед Отечеством» 2 степенян орденын кавалерже, Морко районын почётан гражданинже Сергей Николаевич Николаевлан шарнымаш оҥам почыныт.

Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
МЕДИЦИНЕ

«Умбакыжат уэмдаш тӱҥалына»

«Кужу да чолга илыш» нацпроектым илышыш пуртымо кышкарыште регионысо медицине организацийлашке шуко у оборудованийым налме.   Эртыше ийын Йошкар-Оласе лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ МЕДИЦИНЕ

ЭСОГЫЛ ПАШАДАРЫМ КУГЕМДАШ ЙӦН ЛИЕШ

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Кужэҥер ден У Торъял районлаште илыше калыкын медицине полыш да здравоохраненийым  вияҥдыме шонымаш дене лудаш…
МЕДИЦИНЕ

Шочмо кундемыште кодаш – порысым шижаш

Марий кугыжаныш университетын Медицине институтшын кугурак курслаштыже тунемше студент-влак республикысе медицине организацийлан тӱҥ врачышт дене вашлийыныт да ончыкылык паша лудаш…

Добавить комментарий