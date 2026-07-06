Лӱмгечым палемденыт, шарнымаш оҥам почыныт

Морко районысо рӱдӧ больницылан 150 ий темын.
Таче 24 фельдшер-акушер пунктым, 2 врачебный амбулаторийым да 340 утла специалистым ушышо тиде эмлымвер 25 тӱжем утла еҥым обслуживатла, палдарат Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыштыже.
Больницын лӱмгечыжлан пӧлеклалтше мероприятийыште Марий Эл тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Татьяна Бастракова ден Морко район администрацийын вуйлатышыже Александр Голубков саламлыме мутым ойленыт. Пайремым верысе артист-шамыч сӧрастареныт.
***
Тиде кечынак Морко больницыште Марий АССР-ын сулло врачше, «За заслуги перед Отечеством» 2 степенян орденын кавалерже, Морко районын почётан гражданинже Сергей Николаевич Николаевлан шарнымаш оҥам почыныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.