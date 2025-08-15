Лӱмет мом ончыкта, Йӱкеч?

«Марий Эл» газетнан тачысе унаже – М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын ужалыме паша шотышто менеджерже Йӱкеч Юзыкайн.
– Маргостеатр тургымым почмо да мучашлыме кечын калыкым эреак оҥай программе дене ӧрыктара. Шошым театр тургымжым мучашлыме кастене воштончышан фойеште икымше гана мастарлыкым ончыктымет ужна. Калык шокшын вашлийын. Йӱкеч, йоча пагытет кушто эртен?
– Калыкын шокшын вашлиймыже – мыланем эн кугу ак. Тунам мый мурызо Светлана Яндукова дене сар жапысе муро-влакым йоҥгалтарышна, вет тургымым Кугу Отечественный сар жапын илышыжым почын ончыктышо «Кавасе алаша» спектакль дене мучашлыме.
Мый Йошкар-Олаште кушкынам. Изинекак чолга, чулым икшыве лийынам. 18-ше №-ан школышто шинчымашым налынам. Усталык шӱлышан улмемлан кӧра индешымше класс деч вара Озаҥ оласе музыкальный училищыште вокалистлан тунемынам.
– Тунемме жапыште самырык-влак кокла гыч шукынжо пашам ыштат. Тыят, очыни, тыгак?
– Пырля тунемме йолташ-влак дене тӱрлӧ корпоративыште, сӱаныште муренна, клублаште шоктенна. А дипломан лиймеке, частный музыкальный школышто барабаным перкалаш туныктенам. «Тидлан тунемаш йӧсӧ мо?» –йодыт шукын. Уке, йӧсӧ огыл, тудо – эн проста семӱзгар, но семым шижын моштыман. Тыгак эше тӱрлӧ офисыште менеджер лийынам.
– Музыкын могай стильже тылат лишыл?
– Тӱрлӧ. Изи годым ме колыштына тугай музыкым, могайым ача-ава колыштыт, а тиде – совет жапысе классике, вараже – эстраде… Кумыл могай, тугай музыкым колыштам, мутлан, весела годым – поп музыкым, йокрок гын – блюзым…
– Кугу олаште кушкаш да вияҥаш йӧн шукырак, но тый Йошкар-Олаш пӧртылынат…
– Кугу олаште кӧлан келша, а кӧлан – уке. Самырык годым ача-ава деч торашкырак каяш шонет, эрыкан лийнет. Ушым шындымеке, шочмо вершӧрак эн лишыл да шерге. Йошкар-Ола – мотор, ласка ола, тыште мыйын йолташем-влак улыт. Республикышкына пӧртылмеке, Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште рекламе шотышто менеджер пашам шукташ тӱҥальым.
– Марий эстрадым колыштат, кузе аклет?
– Кызытсе пашамже мыняр-гынат муро дене кылдалтын, садлан чылтшак ом колышт манын ом керт. Мылам Станислав Шакировын йоҥгалтарыме мурыжо-влак келшат.
А самырык исполнитель-влак кокла гыч «У еҥ» группын шоктымжо, мурымыжо келша. Мутат уке, ты коллектив шукыштлан ок келше, но музыкант-влак чылажымат профессионал семын да сай кӱкшыт дене ыштат. Нуно шоктымаштышт марий калыкын тӱвыра ойыртемжым арален коденыт да мастарын калык ончыко луктыт.
– Палыме еҥын эргыже лияш куштылго мо?
– Тыште мый нимогай ойыртемым ом шиж. Мутат уке, фамилийым иктаж кушто каласымеке, ачамым шукын палат, но мый тидым нигуштат ом кучылт: кеч-могай пашалан шке вийлан ӱшанен пижам.
Ачам дене ик верыште пашам ыштена гынат, икте-весынам огына уж манашат лиеш. Туге гынат кеч-могай пашам вуйлатыше-влак дене каҥашен шуктена.
– Марий театрын ончыкылыкшым могайым ужат?
– Театрыш самырык-влакым эшеат шукырак конден кертына гын, ончыкылыкшо волгыдо лиеш. Адакшым ме у тургымыштат, варажымат калыкым куандараш але ӧрыктараш манын, ыштышаш шуко пашам палемденна.
– Йӱкеч – моткоч ойыртемалтше лӱм. Кушеч тудо?
– Чын, моткоч ойыртемалтше, поснак Казаньыште тунемме годым тудын мом ончыктымыж нерген йодыштыныт. А тиде лӱм мылам кузе логалме нерген ачам тыге ойлен: тукымвож пушеҥгым ышташ родо-тукым-влакым кычалмыж годым Йӱкеч лӱман еҥым муын. Ойыртемалтше лӱм ынже мондалт манын, мылам пуэн. Тидыже тукымым аралымым, калыкнан тӱвыражым пагалымым ончыкта.
Лӱмем шотышто умылтараш йодмышт годым тыге ойлем: лӱмем кок мут полшымо дене чоҥалтын: «йӱк» да «кече». А тений Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтышкыжо тунемаш пурымо годым директоржо Родион Иванович Чузаев «ю» да «кече» шомакла дене кылдыш.
– Иктаж вере ты шотышто шылтален ойлен огытыл?
– Уке, нигунамат. Южо артист але музыкант сценыш лекташ шылтыме лӱмым кычалеш. А мый тидын шотышто шоненат омыл. Йӱкеч – чынжымак ойыртемалтше лӱм, тыгайже – лач мыйынак веле.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбомжо гыч налме