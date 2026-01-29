25 январь – Студент кече але шнуй Тачанан кечыже.
Тыланда лӱмым кӧ пуэн? Молан лач тыгайым ойыреныт? Тиде кечым кузе эртареда?
Татьяна ЯМБЕРДОВА, этномузыковед, композитор, музыкант- исполнитель (Псков областьысе Великие Луки ола):
– Тиде кечын мыйым саламлыше моткоч шуко, садлан 25 январь шочмо кечемла чучеш. Пелашемат кажне ийын пеледыш аршашым кучыкта.
Таня лӱмым мылам марий йӱла почеш пуэныт: суртыш могай лӱман ӱдырамаш толеш, тудын семын лӱмдат. Мыйын шочмеке, мемнан деке ял гыч ачамын тукым акаже, Таня кокам, унала толын. Тыге ачам мыйым Татьяна манын лӱмден. Авамын акажат тыгаяк лӱман. Садлан ынде тукымыштына мыйым изи Танюш, кокамым кугу Таня маныт.
Татьяна ПОПОВА, Марий самырык театрын актрисыже:
– Тачана лӱмым мыланем Опи коваем пуэн: тудын Такиш шӱжарже лийын. Чаманаш кодеш, йӧсӧ жаплан кӧра тудо ик ияшыж годым колен. Тудын лӱмеш мыланем Тачана лӱмым пуэныт. Лӱмем моткоч келша. Тиде кечын шукын саламленыт. Пайрем лӱмеш эреак ӱстелым погем, еш дене палемденна.
Татьяна ГАЛКИНА-СМОРОДИНОВА, Советский посёлкысо йоча сымыктыш школын туныктышыжо:
– Авам Руслана, а ачам Фаина лӱмым пуынешт улмаш. Авамын тукым шӱжарже, Люда акам, Татьяна манын лӱмдаш темлен: Виталий кочамлан тиде лӱм моткоч келшен: «Пушкинская Татьяна» манеш. Люда акамат шке ӱдыржым тыгак лӱмден. Тений тиде кечын йоча-шамычем да Таня кумышкам дене вашлийынна.
Татьяна СОЛОВЬЁВА, мурызо:
– Шочмекем, авам Оля лӱмым пуэн. Ялыште ковам дене иленна. Туштак тукым изам лийын. Изамже пошкудыш (родо-тукым улына) модаш коштын. А нунын изи Танюша лийын. Тушеч толын да мыйымат эре Таню манын. Тыгак кодын. Чылан тунемыныт. Авамлан Татьяна лӱмым возыкташ логалын. Тыге ялыште кок Татьяна Соловьёва лийынна. Лӱмем пеш келша. Студент годым пайремжым утларак ыштыме, а кызыт – еш коклаште гына. Тиде кечын шуко саламлымашым налынам, чылт шочмо кече семынак.
Татьяна ШАБДАРОВА, туныктышо (Шернур район Марисола школ):
– Ачамлан Таня лӱм пеш келшен, садлан тудак мыйым тыге лӱмден. Ешыштына шукын лийынна, ачам мыйым утларак чаманен да ныжылгын Танюш манын.
Тачанан кечыжым студент жапыште пайремленна. Ты гана пелашем, шочшем да йолташем-влак деч шуко саламлымаш лийын.
Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, бухгалтер (Моско ола воктенысе Люберцы ола):
– Ачам ден авам эртыше курымысо 80-ше ийлаштыже, сай паша верым кычалын, Моско ола воктенысе Куровское олаш толыныт. Тушто нуно пашамат муыныт, у йолташ-шамыч денат палыме лийыныт. Мыйын шочмеке, ачам деке йолташыже Таня пелашыж дене толын улмаш. Тыге мӧҥгышкышт кондымо азалан, мылам, Таня лӱмым пуэныт.
Суксо аралтыш кечын пайрем ӱстелым погем да ешем дене пырля сийым тамлена.
Татьяна ИВАНОВА-ПЧЁЛКИНА, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже, поэт:
– Аза ыштыме пӧртыштӧ Таня лӱман акушер мыйым кидышкыже налын, садлан ача-авам мыламат тыгаяк лӱмым пуэныт. Но верысе сельсоветыш возыкташ мийымышт годым секретарьже «Ешыштыда кок Татьяна лиешыс?» манын. Ачамын аважат Татьяна лийын, но тудым чылан Чачук маныныт. Таня лӱманым тыге манмым авам пален огыл да моткочак ӧрын. Ачам мыйымат коклан Чачук манеш ыле. Мылам шке лӱмем пеш келша. Тиде кечым шочмо кече семынак палемденна, шуко саламлымаш йоҥгалтын, пӧлекымат шуко кучыктеныт. Чыла Татьяна-влакым эртыше пайремышт дене шокшын саламлем.
Алевтина Байкова ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме