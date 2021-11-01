      Лӱдыкшӧ улмо годым веле

Медицине полис деч посна эмлымверыште полышым оксам тӱлыде налын кертам мо?
И.Васильева.
Морко район.
Йодышлан Марий Эл Республикын исправительный учрежденийлаштыже закон-влакым шуктымым тергыме шотышто Йошкар-Оласе прокурорын пашажым шуктышо Л.Букареева вашештен:
– «Россий Федерацийыште обязательный медицине страхований нерген» федерал законын 45-ше статьяж дене келшышын, обязательный медицине страхований полис страховатлыме лицалан обязательный медицине страхованийын базовый программыштыже ончыкталтше кугытышто Российын кеч-могай лукыштыжо медицине полышым тӱлыде налаш йӧным пуа. Медицине полышым йодын лекме годым полисым ончыктыман. Исключений лийын кертеш, тунам кунам айдемын илышыжлан трукышто лӱдыкшӧ ышталтын, мутлан, иканаште чот черланен але хронический черже шкеж нерген палдарен.
Медицине учреждений полис деч посна медицине полышым лач тыгай случай годым веле пуышаш.