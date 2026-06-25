УВЕР ЙОГЫН

«Лӱдыкшӧ оралтым кораҥдыман»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 2 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе Кремлёвский уремыште тиде кечылаште сӱмырлышӧ оралтым кораҥдаш палемдыме.

Рӱдолан тиде уремыштыже верланыше 40ше №-ан пӧрт аварийныйлан шотлалтеш, да 1994 ий гыч тудын дене пайдаланыме огыл.

Кызыт тушто экстренный службын пашаеҥже-влак тергымашым эртарат. Оралте йырысе кумдыкым, тыгак тудо кундемыште автомобиль корным авырен шындыме.

Объектыште тудо кечынак Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. «Оралтын ужашыже йӱдым сӱмырлен, пиалеш, еҥ-влак эҥгекыш логалын огытыл. Калыклан лӱдыкшӧ ынже лий манын, чыла мерым приниматлена. Пӧртым кораҥдаш палемденна. Кызыт тудым оролаш тӱҥалыт», – каласен тудо.

Тиде объект шке жапыштыже Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш педагогический институтын тӱшкагудыжо лийын, варажым тудым федеральный собственностыш кусарыме.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

У техникым виктараш – у йӧн

  Автодорожный техникумышто студент-влак ойырен налме профессийлан жаплан келшыше тренажёр полшымо дене тунемыт. Тыгай йӧн «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектлан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Патриотизм шӱлышан пашалан

Волжский муниципальный районын администрацийжым вуйлатышын социальный йодыш шотышто алмаштышыже Сергей Сычёв Волжский район Шарача кыдалаш общеобразовательный школым вуйлатыше Валентина лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Кырча-марча лийын огеш керт»

Республик вуйлатыше Юрий Зайцев Марий Элысе чрезвычайный ситуаций лийын кертме лӱдыкшым ончылгоч кораҥдыме да пытарыме,  пожар лӱдыкшыдымылыкым ыштыме шотышто лудаш…

Добавить комментарий