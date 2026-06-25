«Лӱдыкшӧ оралтым кораҥдыман»

Йошкар-Оласе Кремлёвский уремыште тиде кечылаште сӱмырлышӧ оралтым кораҥдаш палемдыме.
Рӱдолан тиде уремыштыже верланыше 40ше №-ан пӧрт аварийныйлан шотлалтеш, да 1994 ий гыч тудын дене пайдаланыме огыл.
Кызыт тушто экстренный службын пашаеҥже-влак тергымашым эртарат. Оралте йырысе кумдыкым, тыгак тудо кундемыште автомобиль корным авырен шындыме.
Объектыште тудо кечынак Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. «Оралтын ужашыже йӱдым сӱмырлен, пиалеш, еҥ-влак эҥгекыш логалын огытыл. Калыклан лӱдыкшӧ ынже лий манын, чыла мерым приниматлена. Пӧртым кораҥдаш палемденна. Кызыт тудым оролаш тӱҥалыт», – каласен тудо.
Тиде объект шке жапыштыже Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш педагогический институтын тӱшкагудыжо лийын, варажым тудым федеральный собственностыш кусарыме.
Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.