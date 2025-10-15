МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кушто мо – меҥге ончыкта

Светлана Носова Comment(0) Материалым 31 гана онченыт

Шернур район Памашсола ял шотан илемыште, Шӱкшер ялыш пурымашке,  указательым шогалтеныт.

 Яллан пеш оҥай арт-объект. Тушто возен шындыме гыч кундемыште кушто мо верланымым рашемдаш лиеш. Тиде шонымашым илышыш ял старосто Тамара Пакеева Валерий пелашыже да тыштак шочын кушшо Александр Атлашкин дене пырля  шуктеныт. Алксандр шкеже ешыж дене Шернур поселкышто ила гынат, шочмо ялжым тӱзатыме чыла пашаште полшен шога. Тидын нерген Памашсола администрацийым вуйлатыше Елена Лебедева палдарыш.   

Снимкыште:  у арт-объект

Фотом «Дубники онлайн»  воткыл лаштык гыч налме.

 

