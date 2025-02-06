УВЕР ЙОГЫН

Курымеш шарнаш тӱҥалына

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

 

Россий президент Владимир Путинын  темлымыж почеш элыштына «Без срока давности» всероссийский проект илышыш шыҥдаралтеш. марий Элыште тудын пашажым «Российын Курымашлык полкшо» мер патриот толкынын регионысо пӧлкаже виктара.

 

 

Пӧлкам идалык утларак ончыч почыныт. Туге гынат тудын пашажым Россий президентын мер проект шотышто виктемжын начальникше Сергей Новиков кӱкшын аклен, а Рӱдӧ штаб организацийым патриотизм толкыным вияҥдымылан палемден. 

Тений февральыште специальный военный операций тӱҥалмылан кум ий темеш, а майыште Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 80 ий теммым кумдан палемдаш тӱҥалына. «Российын Курымашлык полкшо» мер патриот толкынын регионысо пӧлкаже Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтше мероприятийым эртарыме планжым федеральный кӱкшытысӧ план негызеш ямдылен. Кугу тӱткышым «АГИТФРОНТ» патриот плакатым ямдылыше студийлан ойырат. Тудым Марий Элын сулло художникше Андрея Санников вуйлата. Тыгай студий элыштына икте гына.

 

Тиде гана «АГИФРОНТ» студийын пашаеҥже-влакым Нахимовский военно-морской училищын Мариупольысо филиалышкыже ӱжыныт. Студийын ямдылыме пашалажым СВО-што блиндажлаште, Ленинград блокадын тоштерыштыже, Российын вес регионлаштыжат ужаш лиеш. «Российын Курымашлык полкшо» мер патриот толкынын регионысо пӧлкаже Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтше альбомым лукташ палемден. Тушто «АГИТФРОНТ» студийын пашаже-влакым чумырат.

 

 

Ушештарена, «Без срока давности» проект Шочмо элын историйжым вашталтыме ваштареш, тудым шарнаш да самырык тукымым патриотизм шӱлышеш кушташ виктаралтын. Тыгак ты проект медиа кумдыкышто нацизмым да киевысе режимым моктымым кораҥдаш ышталтын.

 

Без срока давности

Фотом «Бессмертный полк России» толкынын регионысо пӧлкаж гыч налме.

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