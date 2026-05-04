Кундемнам тӱзатымашке надырым пыштена

Марий Элыште 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влак верч йӱклымаш умбакыже шуйна. Келшыше кумдык верч йӱкым pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… платформышто пуаш лиеш.
Рӱдола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудиновын мутшо почеш, йӱклымашке куд дизайн-проектым лукмо. Нуным еҥ-влакын шонымашыштым да темлымашыштым шотыш налын ямдыленыт.
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проектше почеш тӱзатышаш объектым лач те ойыреда, Федеральный финансированийым кушко колтымым лач те палемдеда» , – каласен Антон Трудинов.