Кумытшат – сеҥыше

«Диво России» XII всероссийский турист кинофестивальыште Марий Эл гыч кум паша палемдалтын.
Чылаже тушко Российын 52 регионжо гыч 150 видеопроект ден креативный туризм дене кылдалтше 50 паша пурен. Марий Эл гыч «Шаблий» киностудийын кум пашаже участвоватлен.
«Йошкар-Ола театральная» ролик ден «Замок Шереметьева – волшебство повсюду» модман кинофильм Гран-прим сеҥен налыныт. «Нити традиций мари» паша «Турист продукт» номинацийын «Тоштер» подноминацийыштыже икымше верым налын. А ты паша Ираида Степанован вуйлатыме Марий тӱр рӱдерын тоштерже дене палдара. Саламлена сеҥыше-влакым!
Фотом конкурсын воткыл лаштыкше гыч налме