Кум кундемыште – кинозал

Марий Элын кум кундемыштыже кызытсе жаплан келшыше кинозал-влак лийыт.
Силикатный посёлко, Медведево район Руш Кукмарий ял да Звенигово районысо Кужмара села гыч Кино фондыш пурышо йодмаш-влакым илышыш пурташ кажныжлан 3 миллион теҥгем – чылаже 8,9 миллион теҥгем – ойырымо. Тиде окса дене палемдыме верласе тӱвыра пӧрт-влаклан у оборудованийым, проекторым киноэкраным да молым налыт, ончышо-влаклан верым уэмдат.
Уэмдыме залыш йоча-влак «Еш» национальный проект почеш илышыш пурталтше «Пушкин карте» дене кином ончаш толын кертыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерстве гыч налме.