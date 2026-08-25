УВЕР ЙОГЫН

Кум кундемыште – кинозал

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Марий Элын кум кундемыштыже кызытсе жаплан келшыше кинозал-влак лийыт.

Силикатный посёлко, Медведево район Руш Кукмарий ял да Звенигово районысо Кужмара села гыч Кино фондыш пурышо йодмаш-влакым илышыш пурташ кажныжлан 3 миллион теҥгем – чылаже 8,9 миллион теҥгем – ойырымо. Тиде окса дене палемдыме верласе тӱвыра пӧрт-влаклан у оборудованийым, проекторым киноэкраным да молым налыт, ончышо-влаклан верым уэмдат.

Уэмдыме залыш йоча-влак «Еш» национальный проект почеш илышыш пурталтше «Пушкин карте»  дене кином ончаш толын кертыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерстве гыч налме.   

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН ЯЛОЗАНЛЫК

Тазалык верч тургыжланен, калык ярмиҥгаш вашкен

14-16 августышто Йошкар-Оласе Чарла кремльыште «Мӱй спас» ялозанлык пайрем ярмиҥга эртыш. Лӱмжӧ гычак раш: тудо Мӱй спас кечын тӱҥалын, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марбумкомбинатын пашажым аклен

Марий Элым вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев Марий целлюлоз-кагаз комбинатын генеральный директоржо Александр Сташкевич дене Волжскын социальный инфраструктуржым лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Май пайремлан ару лиеш

Йошкар-Олаште 8 апрельыште эртыше икымше субботникыш тӱжем утла еҥ лектын. Мутлан, ТСЖ-н да ЖСК-н, моло компанийын управляющийышт-влакын вуйлатымышт почеш лудаш…

Добавить комментарий