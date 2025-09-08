Кукмарий пӱя кол дене куандара

Советский районысо Кукмарий плотинаште республикысе колызо-влакын таҥасымашышт эртен.
Тушко Марий Турек, Шернур, Кужэҥер, Медведево, Килемар, Волжский да Звенигово районла гыч тазалык шотышто ойыртемалтше колызо-влак миеныт. Коклаштышт СВО-што лийше сарзе да нунын ешышт гычат лишыл еҥышт-влак лийыныт. Таҥасымаш дене кылдалтше проект Марий Эл правительствын полшымыж дене эртен.
Фестивальыш погынышо-влакым Советский муниципал район администраций вуйлатыше Евгений Пушкин, муниципал образованийым вуйлатыше Сергей Халтурин, Ӱшнӱр ял шотан илем вуйлатыше Виктор Ельмекеев саламленыт. Мероприятий поро шӱлыш дене эртен.
Снимкыште: фестиваль годым ойыртемалтше-влакым палемдыме годым.
Фотом Советский район администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.