УВЕР ЙОГЫН

Кугыжаныш Думын депутатше «Единый Российын» ончылгоч йӱклымашкыже ушнаш документым пуэн

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

 

 

Кугыжаныш Думын депутатше, «Единый Россий» фракцийым вуйлатышын алмаштышыже Александр Борисов РФ Кугыжаныш Думыш сайлымаш шотышто Марий Элыште ончылгоч йӱклымашке ушнаш йодмашым пуэн.

– Марий Эл вуйлатыше, партийын регионысо отделенийжын секретарьже Юрий Викторович Зайцев таче могай программым да реформым илышыш пурта, нунылан федерал кӱкшытыштӧ кажне кечын полыш кӱлеш. Сандене тыгай  пашаште эксперт лийме гына шагал. Еҥ-влак тылат ӱшанышаш улыт, – палемден тудо.

Сайлыше-влакым регистрироватлымаш 20 апрельыште тӱҥалын да 29 май марте шуйна. Ончылгоч йӱклымаш 25 майыште гыч 31 май марте эрта.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Вашталтыш кеч-кунамат у шӱлышым пурта

  Кодшо кечылаште республикысе муниципальный район образованийлаште кандашымше созыв депутат-влак погынымашлан сессийышт эртаралтыныт. Чыла вережат эн тӱҥ йодыш семын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Паша ик жапланат ок шогал

Кодшо кугарнян, 30 августышто, Йошкар-Оласе Общественный контрольын еҥже-влак рӱдоласе Шумелёв уремысе корным олмыктымо пашам ончен лектыныт. Тудым «Лӱдыкшыдымӧ да лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тачысыш наҥгая, эртышыш пӧртылта

Форум Михаил Скобелев Тачысыш наҥгая, эртышыш пӧртылта 28 ноябрьыште Йошкар-Олаште, Калык тӱвыра пӧртыштӧ, «Калык кидпаша: эртыкше ден тачысыже»  республикысе лудаш…

Добавить комментарий