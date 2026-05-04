Кугыжаныш Думын депутатше «Единый Российын» ончылгоч йӱклымашкыже ушнаш документым пуэн

Кугыжаныш Думын депутатше, «Единый Россий» фракцийым вуйлатышын алмаштышыже Александр Борисов РФ Кугыжаныш Думыш сайлымаш шотышто Марий Элыште ончылгоч йӱклымашке ушнаш йодмашым пуэн.
– Марий Эл вуйлатыше, партийын регионысо отделенийжын секретарьже Юрий Викторович Зайцев таче могай программым да реформым илышыш пурта, нунылан федерал кӱкшытыштӧ кажне кечын полыш кӱлеш. Сандене тыгай пашаште эксперт лийме гына шагал. Еҥ-влак тылат ӱшанышаш улыт, – палемден тудо.
Сайлыше-влакым регистрироватлымаш 20 апрельыште тӱҥалын да 29 май марте шуйна. Ончылгоч йӱклымаш 25 майыште гыч 31 май марте эрта.
Любовь Камалетдинова