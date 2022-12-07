Кугу пашалан кугу вий кӱлеш

5 декабрьыште Доброволецын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий лийын. Республикын чолга еҥже – добровольчестве толкыныш ушнышо-влак дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын.

Тудо волонтёр-влаклан нелылыкыш логалше-шамычлан полшымыштлан тауштен ойлен да палемден: таче республикыштына 86 тӱжем доброволец уло. Нуно илалше, медицине пашаеҥ-влаклан полышым пуат, ола кумдыкым вияҥдымашке, тыгак спорт, экологий да тӱвыра мероприятийлашке ушнат, йомшо еҥ-шамычым кычалыт да моло направлений дене чолгалыкым ончыктат.

«Таче мый кажныланда таум ойлем да эшеат виян лияш тыланем, молан манаш гын те моткоч кугу пашам ыштеда, а тидлан кугу вий кӱлеш. Мемнан задаче – тыланда полшаш, тӱҥалтышдам вияҥдаш йӧным ышташ», – каласен Юрий Зайцев.

Тудо доброволец-влакын мобилизоватлалтше-шамыч да нунын ешыштлан, тыгак элышкына ушнышо кундемла гыч куснышо-влаклан полышым пуымыштым поснак палемден.

Тиде кечын регионым вуйлатышын Тауштымашыжым кучыктеныт: «ший» волонтёр, «Аван шӱмжӧ» мер ушемым вуйлатыше Тамара Авгученколан; «Пища Жизни» поро кумыл мер организацийын Марий республикысе пӧлкажым вуйлатыше Дмитрий Кадочниковлан, Шернур районысо «ший» волонтёр Римма Романовалан; Марий Элыште Российысе Йошкар Ыресын регионысо пӧкажын исполнительный директоржо Николай Шедогубовлан; Кугыжаныш да муниципальный колледжын студентше-влак, Ростов-на –Дону олаште «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» Дмитрий Черноусов ден Кирилл Моиссенколан.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.

Д.Речкинын фотожо