Контрактым ыштышылан Марий Элыште ик гана 100 тӱжем теҥгем тӱлат

Россий Федераций Вооружённый Вийын мобилизацийлык еҥ-влак резервыштыже улмо нерген контрактым ыштыше граждан-влаклан Марий Элыште ик гана 100 тӱжем теҥгем тӱлат. Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев тидын нерген келшыше указеш кидпалым пыштен.
Окса Марий Элыште илыше, воинский учётышто шогышо, республикыштына верланыше воинский часть гоч контрактым ыштыше еҥ-влаклан тӱлалтеш.
«Мобилизацийлык еҥ-влак резерв Марий Эл кундемыште пашам шукташ, кӱлешан объект-влакым БПЛА-н атакыж деч аралаш тӱҥалеш. Тидын годым резервист-влакын паша верышт да кыдалаш пашадарышт аралалт кодыт», – возен регион вуйлатыше МАХ-ыште шке каналыштыже.
Ушештарена: республикыште кундемым аралыше «Барс» отряд умбакыже чумыралтеш. Отрядыш ушнышо-влак службым шкенан республикыште гына эрташ тӱҥалыт.
Контрактым кузе ыштыме да службым кузе эртыме нерген утларак раш уверым пален налаш шонышо-влак тыгай телефон дене йыҥгыртен сеҥат: +7 (8362) 64-00-91, 45-28-34, але илыме верысе военный комиссариатыште умылен кертыт.