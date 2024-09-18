УВЕР ЙОГЫН

Контракт почеш службым лӱддымӧ-влак ойырат!

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

Контракт почеш службым лӱддымӧ-влак ойырат!

Контракт почеш службым эрташ кумылан-влакым Марий Элыште умбакыже погат. 18 гыч 60 ияш марте ийготан-шамыч контрактым, 1, 3 але вич ийлан, медкомиссийым эртымеке, подписатлен кертыт.

Йодмашым могай йӧн дене пуаш лиеш?
– Почто гоч.
– Военный комиссариатын але отборым эртарыше пунктын телефон номерже дене.
– Россий Обороно министерствын сайтыштыже, личный кабинет гоч: службапоконтракту.рф
– Госуслуго портал полшымо дене: gosuslugi.ru

Чолгалыкет ончыкташ вашке!

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