Контракт почеш службым лӱддымӧ-влак ойырат!
Контракт почеш службым эрташ кумылан-влакым Марий Элыште умбакыже погат. 18 гыч 60 ияш марте ийготан-шамыч контрактым, 1, 3 але вич ийлан, медкомиссийым эртымеке, подписатлен кертыт.
Йодмашым могай йӧн дене пуаш лиеш?
– Почто гоч.
– Военный комиссариатын але отборым эртарыше пунктын телефон номерже дене.
– Россий Обороно министерствын сайтыштыже, личный кабинет гоч: службапоконтракту.рф
– Госуслуго портал полшымо дене: gosuslugi.ru
Чолгалыкет ончыкташ вашке!