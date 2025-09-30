МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Колым ашнаш йӧнештарат

Светлана Носова Comment(0) Материалым 34 гана онченыт

Морко муниципал районысо Кужъер эҥерыште колым кучаш кумдык лиеш.

 Республикысе Янлык тӱня департаментыште Марий Элыште колым ончен-куштымо кумдык-влакын чекыштым палемдыме шотышто комиссийын заседанийже эртен. Кужерка эҥерын 1,7 гектар кумдыкыштыжо колым ончен кушташ йӧным пуат. Росрыболовстын Юл-Виче территориальный управленийже ты шотышто аукционым эртарышаш. Паледыме кумдык сиге урлыкаш колым  – омульым, пелядьым да форельым – ончен кушташ йӧршылан шотлалтеш.

Департаментын воткыл лаштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Уло кушто каналташ

Эртыше кечылаште Изи Какшан эҥерышт , Тумер ото кундемыште, 1985 ийыште шочшо пӧръеҥ вӱдыш пурен каен да илыш дене лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Прокурор-влак дене вашлийын

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев пӱртӱсым аралыме Волжский межрегиональный прокурор Александр Илюшин да марий межрайонный прокурор Денис Круглов дене вашлийын. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Чапым налше унам вучена

25 июльышто Йошкар-Олаште «Тӱнямбал калык-влакын боевой искусствыштын традиционный видше-шамыч да физический чулымлык модмаш» всероссийский таҥасымаш почылтеш. Тушко 270 наре лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий