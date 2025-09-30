Колым ашнаш йӧнештарат

Морко муниципал районысо Кужъер эҥерыште колым кучаш кумдык лиеш.
Республикысе Янлык тӱня департаментыште Марий Элыште колым ончен-куштымо кумдык-влакын чекыштым палемдыме шотышто комиссийын заседанийже эртен. Кужерка эҥерын 1,7 гектар кумдыкыштыжо колым ончен кушташ йӧным пуат. Росрыболовстын Юл-Виче территориальный управленийже ты шотышто аукционым эртарышаш. Паледыме кумдык сиге урлыкаш колым – омульым, пелядьым да форельым – ончен кушташ йӧршылан шотлалтеш.
Департаментын воткыл лаштыкше гыч налме.