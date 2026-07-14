Колшӱрым тӱшкан шолтат

18 июльышто Йошкар-Олаште, Изи Какшан эҥер сер воктенысе Тумер отын аланыштыже, «Чарла колшӱр» фестиваль кумшо гана лиеш.
Мероприятийым тений Марий Эл правительстве полшымо дене «Чарла хутор» казак-влакын обществышт, Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто, Спорт министерствыже-влак, Йошкар-Ола администраций, «Единый Россий» партийын регионысо пӧлкаже, «Шочмо элым аралыше-влак» фонд, «Боевое братство» организаций да Военно-исторический обществын республикысе пӧлкаже иквереш эртарат.
Программын эн оҥай ужашыже – боевой действийын ветеранже-влакын ешышт гыч чумырымо команде-влакын колшӱрым шолтымо конкурсышт. Тыгак тӱрлӧ мастер-класс, спорт да модыш площадке-влак лийыт. Организатор-влак кугу концерт программым сӧрат. Тушко Саранск ола гыч «Казачья песня» калык ансамбль толшаш. Кастене Чарла кремльыште Киров ола гыч «Тулан йомак» театр шке усталыкшым ончыкта.
Светлана Носован фотожо