МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Колшӱрым тӱшкан шолтат

Светлана Носова Комментарий Материалым 39 гана онченыт

18 июльышто Йошкар-Олаште, Изи Какшан эҥер сер воктенысе Тумер отын аланыштыже, «Чарла колшӱр» фестиваль кумшо гана лиеш.

 Мероприятийым тений Марий Эл правительстве полшымо дене «Чарла хутор» казак-влакын обществышт, Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто, Спорт министерствыже-влак, Йошкар-Ола администраций, «Единый Россий» партийын регионысо пӧлкаже, «Шочмо элым аралыше-влак» фонд, «Боевое братство» организаций да Военно-исторический обществын республикысе пӧлкаже иквереш эртарат.

Программын эн оҥай ужашыже – боевой действийын ветеранже-влакын ешышт гыч чумырымо команде-влакын колшӱрым шолтымо конкурсышт. Тыгак тӱрлӧ мастер-класс, спорт да модыш площадке-влак лийыт. Организатор-влак кугу концерт программым сӧрат. Тушко Саранск ола гыч «Казачья песня» калык ансамбль толшаш. Кастене Чарла кремльыште Киров ола гыч «Тулан йомак» театр шке усталыкшым ончыкта.

Светлана Носован фотожо

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Турнявӧчыж кӱын

Турнявӧчыжым Марий Элыште 13 сентябрь гыч погаш тӱҥалаш лиеш. Марий Эл Республикын посна законжо почеш граждан-влак шке кӱлешлан турнявӧчыжым лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шарныктыш у сыным налын

Марий Турек посёлкышто Кугу Отечестенный сар годым колышо туныктышо ден тунемше-влаклан уэмден омыктымо памятникым угыч почыныт. Тиде событий Марий лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

У технике деч – сравоч

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Россий МЧС-ын республикысе подразделенийже-шамычлан пожар ваштареш кучедалме да утарыме пашаште кучылталтше технике деч сравочым лудаш…

Добавить комментарий