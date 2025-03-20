Коло гыч лу марте

Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын кудымшо сессийже эртен.
Заседанийыште ончышаш йодыш икте гына лийын. Депутат-влак Агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме комитетын Россий Федераций Налог кодексын кокымшо ужашысе 164-ше статьяшкыже вашталтышым пуртымо нерген федерал законын проектше дене тӱрыснек келшеныт.
Документ ешарыме ак гыч 10 процент налогым кучен кодымо продовольствий радамыш переработатлыме пакчасаска (ты шотыштак пареҥге) гыч продуктым пуртымо нерген ойла. Кызыт тиде ставке – 20 процент.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо