КРАЕВЕДЕНИЙ ПРАВОСЛАВИЙ

Кокымшо вер дене пӧртылын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Ульяновскышто Юл кундем федерал округысо тоштерлаште пашам ыштыше-влакын профессионал мастарлыкыыштым тергыме конкурс иктешлалтын.
Сеҥыше радамыш Марий Элысе Православий историй тоштер вуйлатыше Юлия Приходько лектын. Тудо «Тоштер-влакын шошышт» номинацийыште кокымшо верым сеҥен налын. Каласен кодыман, тений конкурсын финалышкыже округысо 13 регион гыч 61 тоштер специалист лектын улмаш.
Снимкыште: Ю.Приходько саламлымашым налеш.
Светлана Носова
Фотом тоштерын соцкыл лаштыкше гыч налме.

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