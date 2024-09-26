Ульяновскышто Юл кундем федерал округысо тоштерлаште пашам ыштыше-влакын профессионал мастарлыкыыштым тергыме конкурс иктешлалтын.
Сеҥыше радамыш Марий Элысе Православий историй тоштер вуйлатыше Юлия Приходько лектын. Тудо «Тоштер-влакын шошышт» номинацийыште кокымшо верым сеҥен налын. Каласен кодыман, тений конкурсын финалышкыже округысо 13 регион гыч 61 тоштер специалист лектын улмаш.
Снимкыште: Ю.Приходько саламлымашым налеш.
Светлана Носова
Фотом тоштерын соцкыл лаштыкше гыч налме.
Кокымшо вер дене пӧртылын
Ульяновскышто Юл кундем федерал округысо тоштерлаште пашам ыштыше-влакын профессионал мастарлыкыыштым тергыме конкурс иктешлалтын.