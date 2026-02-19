Коҥгам кузе от мокто?!

Кужэҥер, Шернур, У Торъял районласе южо ялыште кызытат 12 февральыште Коҥга пазар пайремым палемдат.
Кужэҥер район администрацийын тӱвыра пӧлкаже ты пайремым 2013 ий годсек эртара. Тудо кажне ийын тӱрлӧ вере лиеш. Тений Йывансола тӱвыра пӧртыштӧ гӱжлыш. Чынже денак гӱжлышак, вет участник ден ончаш толшо-влак ий гыч ийыш шукемыт, да тений нуно ятырын улыт ыле. Адакшым тидыже кажне гана программыш мом-гынат ум ешарыме денат кылдалтеш, очыни.
Радам почеш ойлаш гын, уна-влакым кинде-шинчал дене вашлиймеке, йоча-шамычым уремыш модаш лекташ ӱжыч. Но тушкыжо икшыве-влак веле огыл, кугырак-шамычат кумылын ушнышт. Мыят ончен гына шоген шым чыте да але марте палыдыме кок тӱрлӧ модыш дене пӱжалт пытымешкем модым! Кеч-кушкат шке ушнет гын веле пайрем оҥайын чучешыс…
Пайремыш кеч-кӧ толшо, тыгак кӧ модын-модын шужен гын, каналтен шогышыжла шокшо мелнам пурлал кертын. Вет тудыжым уремыштак, тӱвыра пӧрт ончылно, изирак калай коҥгаште кӱэштыныт. Мый гын тамлен ончаш манын гына изишак катен нальым. Пеш келшыш. Но чот кочкаш шым тӧчӧ, молан манаш гын, ончылно эше шуко тӱрлӧ сийым тамлен ончаш кӱлын. Молан? Варарак ойлем.
Урем гыч модын пурымо жаплан фестивальыш толшо участник-влак «Тутло сий» выставке-конкурсыш кондымо кочкышыштым фойеште ӱстеллашке вераҥдылын шуктеныт ыле. А ты гана лачшымак коҥгаште ямдылыме сийым темлаш кӱлын. Конкурсыш чылаже 12 клуб ден тӱвыра пӧрт ушненыт: 11 – Кужэҥер район гыч, 1 – Морко район Шеҥше села гыч. Жюришке мыйымат пуртеныт ылят (теве молан мелнам шуко шым коч), палемден кертам: кажныштын могай-гынат ойыртемалтше сийышт лийын. А тӱрыс налмаште чылаштынат кочкышышт моткочак тамле ыле. Икымше верым Кужэҥер район Салтакъял клуб сеҥен нале. Кокымшыш Шеҥше селасе, кумшо верыш Кужэҥер район Шой Шӱдымарий тӱвыра пӧрт-влак лектыч. Жюрин посна призше дене Евгений Каменщиков палемдалте. Тудо салмамуным шкеже, пӧръеҥ, кӱэшт конден!
Пайремын торжественный ужашыштыже Кужэҥер муниципал районым, Йӱледӱр администрацийым, республикысе Марий тӱвыра рӱдерым вуйлатыше-влакын, «Саскавий» марий ӱдырамаш ушемын вуйвержын еҥже ден «Марий Эл» газетын журналистшын погынышо-влакым саламлымекышт, усталык коллектив-влак тӱрлӧ йӱлам ончыктышт, мурымаш-куштымаш дене куандарышт. Нуным ончымо жапыштак кумылан-шамыч кидмастар-влакын аралтыш курчакым, аралтышым, СВО-н участникше-влаклан келыштарыме кидшолым, сӧрастарышым ышташ туныктымо мастарлык класслашке ушнен кертыныт.
Коҥга пазар пайремыш тений пуртымо ешартыш чылаштланат поснак келшыш – тиде такмакым ӱчашен мурымаш лийын. Тушто таҥасыше 6 тӱвыра учреждений кокла гыч сеҥышыш Тойтайбеляк клуб пелен чумырымо «Весела каче-влак» фольклор ансамбль лекте. Рвезе-шамыч чынже денак ну чот кертыч!
Тиде пайремын ик эн тӱҥ шонымашыже – марий тӱвырам, йӱлам, йылмынам арален кодымаш да вияҥдымаш, тидлан кушшо тукымым кумылаҥдымаш. Шонымаш теният шукталтын. Вет йоча-шамыч ончаш веле огыл толыныт, а участник-шамыч коклаштат лийыныт, сценыштат мастарлыкыштым ончыктеныт. Тугеже йӱлана чынже денак илана.
Любовь Камалетдинова