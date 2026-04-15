Коҥга шӱр эн тутло!

«Шӱрым кочкат да илыметат шуын колта», – маныт кугурак-влак. Чынжымак, поснак йӱштӧ телым шокшо лемым подылмеке, мӱшкыр темме, капкыл ырыме гай чучын колта.
Шӱрым кажне озавате шке семынже шолта. Ик ешыште вермишеляным утларак йӧратат гын, весыште – борщым, рассольникым, щим. Мланде почылтмо дене шӱрыш нӧргӧ почкалтышым, шинчаланшудым, а вараракше ужар шоган ден укропым ешарат. Куптырвоҥго лекме нергенат шукын ойлат, садлан южышт поҥго шӱрымат ямдылаш шонат.
Йолташ-влак, те могай шӱрым утларак йӧратеда? Мо дене тудо тыланда келша?
Дина КОРАБЛЁВА, Йошкар-Ола:
– Ялысе коҥгаш кӧршӧкеш шындыме пурса шӱр пеш тамле. Пакчасаска ден шож шӱрашанымат пагален кочкын кушкынна. А олаште мультиваркыш шолташ келша. Вермишель, поҥго, кол да моло шӱр кокла гыч эн тутлылан борщым шотлем.
Мо ӧрыктара: самырык-влак шӱрым сай, шерым темыше кочкышлан огыт шотло! Чаманаш гына логалеш.
Надежда КУЛЬШЕТОВА, композитор, мурызо:
– Ӱдыр-шамыч коваштын шолтымо шӱржым йӧратат. Авам тыгай кочкышым «нюр-нюр» манеш, а Маша «мур-мур» манын лӱмда. Тиде шӱрым чыве шыл дене шолта, тушко кубик семын пӱчкедыме пареҥгым, кешыр ден шоганым ешара. Икмыняр жап шолтымеке, ты вартышым шура. Шӱр-пучымыш шокшынек моткоч тутло.
Валентина ТАНИКЕЕВА, Шернур муниципал округысо депутат-влак погынымашын председательже:
– Мланде топланымеке, кӱкшакарак верыште ужар нуж шукертак койылалта. Тудын дене шӱрым шолташ пеш келша. Тушкак эше ужар шоганым падыштен ешарем да кӱчымӧ муным лугалтен пыштем. Шошым тыгай шӱр эн тамле, м-м-м.
Алексей АХТЯМОВ, спортсмен (Шернур посёлко):
– Вермишель дене шолтымо шӱрым, тыгак эше борщым йӧратем. Свежа почкалтыш дене ямдылыме шӱр чот келша, тушко кӱчымӧ муным лугалтен пышташ гын, утларакат тамлештара. Тыгай шӱр-влак чот ӱян огытыл, садлан куштылго кочкышлан шотлалтыт, спортсмен-шамычлан лачак пайдале.
Алена Яковлева, поэтессе, мурызо:
– Тӱрлӧ шӱрым шолтена, эн тӱҥжӧ – тушто шыл лийже! Вет ешыште пӧръеҥ-влак шукын улыт, чылан шылым йӧратат. Шӱрыштӧ кугу моклака дене шыл огеш лий гын, тудым тетла нигӧат ок коч.
Утларакше вермишелян шӱрым йӧратена. Кешыр ден шоганым ом жаритле, тыглайымак пыштена. Шӱрыш укропым, петрушкым, ужар шоганым ешарена, тыге тудо эшеат тутло лиеш. Садлан нине ужар йӧрварым телыланат морозильникыш ятырак пыштен кодена.
Свежа пакчасаска дене борщымат шолтена, сандене телылан лӱмынак заправке манмым банкылаш оптем.
Шайра бавайын коҥгаште ямдылыме шӱржӧ эн тамле! Йоча-шамычын тыгайым кочмышт шуын колта гын, лӱмынак ялыш кудалына. Тудо могай рецепт дене шолта? Секретшым шкемын коҥгам лиймеке, очыни, пален налам.
Алевтина Байкова ямдылен.
Авторын фотожо.