Коҥга – марий суртын чонжо

12 февральыште, Кужэҥер район Йывансола тӱвыра пӧртыштӧ «Коҥга пазар» пайремлан пӧлеклалтше йӱла да усталык программе фестиваль эртен.
Коҥга пайрем кундемын визитный картычкыже манаш лиеш. Лач ты велне гына акрет годсек коҥгам чапландарыше кечым палемдат. Ожно Виче губернийын Вӱрзым уездышкыже пурышо Токтайбеляк, Коҥганур кундемыште лач тиде кечылаште кугу ярмиҥга эртен. Тушко эсогыл Озаҥ, Нижний Новгород, Кукарка, Яраҥ, Вӱрзым вел гыч купеч-влак толеденыт. Верысе поян-шамыч дене нуно малаш кодыныт. А садышт эн сай уна семын вашлийыныт. Верысе калыкат ярмиҥгаште шке ялозанлык сатужым ужален. Самырык-влак пошкудо волостьла гыч чумыргеныт, палыме лийыныт, пырля веселитленыт.
Пайремлан эн чот озавате-влак ямдылалтыныт: суртым эрыктеныт, коҥгам ошемденыт, пайрем чесым ямдыленыт. Чылажымат – лачшымак коҥга тул ваштареш да шокшо коҥга кӧргеш.
Калыкыште пайрем нерген тыгерак ойленыт: «Коҥга пазар шуын, теле ик йолжо дене шошыш тошкалын». Фестиваль районышто ынде латнылымше ий почела эртаралтеш. Участник-влак калык йӱлам ончыктат, сийлаш коҥга чесым, ончыкташ ыштыш-кучышыштым пеленышт кондат. Кидмастар-влак мастер-класс-влакым эртарат.
Тушко уна семын республикысе Марий тӱвыра рӱдерын, «Саскавий» марий ӱдырамаш ушемын, Кужэҥер землячествын еҥже-влак миеныт. Пайрем нерген кумданрак вес номерыште лудын кертыда.
Снимкыште: Йывансолаште – Коҥга пазар.
Михаил Скобелевын фотожо.