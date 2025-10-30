Кужэҥер районлан – 90 ий
Киндым куштат, вольыкым ашнат
Кужэҥер район шке кумдыкшо дене республикыштына ик эн изи: эрвел гыч касвелыш – 42, а йӱдвел гыч кечывалвелыш – 30 километр. Тыгодымак тудын гоч 28 изи эҥер йоген эрта, нунын чумыр кужытышт – 350 километр. Арам огыл районым Кужэҥер манме.
Эҥер-влак кокла гыч утларак палымыже – Немда, Ӱшӱт, Лаж… Шукышт кеҥежым чот пучат да кошкат. Но кундемлан илыш вийым памаш-влак пуат. Таклан огыл шуко ялже памаш лӱмым налын. А шолын лекше памашан Кӱ курык кундемым сӧраллыкшылан кӧра «Марий Швейцарий» маныт.
Тыгай кундемыште гына шӧртньӧ шулдыран, тӱкан да йол кӱчан ший шордо илен кертын. Илен тудо тыгаяк ший тӱсан кожлаште, канде эҥер воктене. Тидымак ме ужына районын гербыштыже.
Районысо калык шукертсек мланде пашам шуктен. Пашам ыштен кертше тӱшка да фермер озанлык-влакат эше кодыныт – киндым куштат, вольыкым ашнат. Нунын кокла гыч поснак «Искра» (колхоз) СХА ПК ден «Куженерский» ООО-м да «Тумьюмучаш» ООО-м палемден ончыкташ лиеш. Районын 90 ияш лӱмгечыжлан лачак нунын пашашт дене палдарена.
«Искра» колхозын председательже да «Куженерский» ООО-н директоржо Николай Поликарпов ден «Тумьюмучаш» ООО-н директоржо Владимир Таныгин шке пашаеҥыштым да районысо калыкым Кужэҥер районлан 90 ий темме дене веле огыл, тыгак Марий Эл Республиклан 105 ий темме дене саламлат. Пашашт ушнен толжо, илышышт вораныже, таза да пиалан лийышт манын тыланат. Меат тиде саламлымашке уло кумылын ушнена.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Кужэҥер район администраций.
Фотом район администраций деч налме.