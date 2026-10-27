Звенигово илем-влак кокласе библиотекыште у шурно лектыш ден киндылан пӧлеклалтше Угинде пайрем эртыш.
Кугезына-шамыч ойленыт: «Ӱстембалым тичмаш киндерке сӧрастара». Угинде пайрем ӱстембалнынат марий кочкыш ситышын ыле: вужга мелна, тӱрлӧ кӧрган когыльо, перемеч, ӱяча, подкогыльо…
Кажне кочкышын шке ойыртемже ден тыланымашыже уло. Мутлан, шокшо когыльо – пайрем оза, туддеч посна пайремжат пайремла ок чуч. Тамлын пушланыше мелна озаватын поро кумылжым ончыкта, уналанат сайым гына тылана. Ӱяча манеш: «Икте-весе дене ӱяк-мӱяк илыза!» А лучко тӱрлӧ кушкылын куатшым иктыш ушышо сыра чылалан сугыньла: «Илыш пӱрымашда шоҥ семын оварген шогыжо!» Ӧрмаш веле: марий вате вургемжым веле огыл, кочкышыжымат тӱр дене сӧрастара – ончалза подкогыльым!..
Перкан марий кочкыш ончыкыжымат ӱстел тич лийже, тазалыкым пеҥгыдемдыже да сайын илаш вий-куатым пуыжо, вес пайремланат родо-шамычым ӱстел йыр рӱжге чумырыжо манын, Алексей Николаевич Дружинин Юмылан пелештыш. Тудо тыгак марий калыкын ушан-шотан, сай кумылан лиймыжым, шуко йочам ончен куштымыжым, кугуракым пагалымыжым, мланде дене кылдалтше чыла пашам жапыштыже ыштымыжым ушештарыш. «Шке пыштыме кинде сукыр кече гай: йыргешке, чевер да шокшо», – мане.
«Кинде уло гын, мурат лиеш», – манын тоштыеҥ. Тиде вашлиймашыште Какшамарий книгагудын пашаеҥже Галина Сорокина верысе поэтессе Алевтина Сенькова нерген шарналтыш. Сылнымутлан шӱман ӱдыр Йомбылак ялыште шочын. Алевтина шочмо-кушмо вершӧржым моткоч йӧратен, тидым почеламутшо дене пеҥгыдемден:
«О Йомбылак – йомак кундем,
Тылат муремым пӧлеклем!
Мыняр жап ынде мут саскам
Пеленемак мые нумалам?!.
Тый, Йомбылак, шке помыштет
Йӧратыше шӱмем рӱпшен,
Куштен, авала ашненат,
Тӱняшке корным почынат…»
Ойлат, кажне поэт шке ужмашыж ден шижмашыжым почеламутышкыжо пышта. Лач тыге сай произведений шочеш. Очыни, Алевтина Михайловнат тыгак ыштен. Тудын усталык корныжо кӱчык лийын, туге гынат кандаш почеламутшо мурым шочыктен. Поснак «Тый улат мыланем ныжыл йӱр…», «Шарналте мыйым» почеламутшо-влаклан возымо муро-шамыч кумда тӱняштына тачат йоҥгалтыт. Тау Галина Леонидовналан Алевтинан почеламутшо-влакым марий изданийлашке намиен шуктымыжлан.
Тыге книгагудыштына адак ик пайдале вашлиймаш эртыш. Погынышо-влак тӱрлӧ почеламутым уло кумылын лудыч. Айдемым поэт лияш мо тарата? У муро кузе шочеш? Кинде нерген мыняр поро шомакым возен кодымо? А мочол ойӧрӧ уло? Нине йодыш-шамыч чыланнамат келгын шонаш таратышт.
Тыгай шотан вашлиймаш-влак икте-весе деке лишкырак лияш, тукым-влак коклаште кылым пеҥгыдемдаш, кугезына-шамычым шарнен илаш полшат, а Угинде пайрем ялозанлык пашаеҥын тыршымыжым аклаш, киндым нимо деч чот перегаш туныкта.
Надежда БОЯКОВА,
Звенигово илем-влак кокласе библиотекын пашаеҥже.
Н.Боякован фотожо.