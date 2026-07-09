Кидпашаже куандара, шинчавӱдымат луктеш

Волжский район Купсола гыч Елена Кондратьева кидпашаже-влакым тӱрлӧ материал гыч да тӱрлӧ технике дене ямдыла.
Икмыняржым мый Йошкар-Олаште эртаралтше ярмиҥгашке ужалаш кондымыж годым ужынам. Кунам соцкыл лаштыкышкыже «пуренам» да онченам – эшеат чот ӧрынам. Вет Елена меж гыч катам, пижергым, модыш-влакым, розга гыч кашпом, куэм гыч курчак-аралтышым ышта. А макраме дене пидме сумкаже мыняре?!
– Мый изиэм годым павайын, авайын пидмыштым, тӱрлымыштым, ургымыштым онченам да кушмо семын шкеат кидпашалан кумылаҥынам, – каласкалаш тӱҥале самырык ӱдырамаш. – Тыге эн ончычак тӱрлаш, вара крючок, име дене пидаш тӱҥалынам. Визымше классыште тунеммем годымак шканем тӱрлӧ вургемым: топикым, кофтым, свитерым пидынам, курчакемым урген чиктенам. Вараже молыланат да ала-момат ямдыленам.
Елена кок ий ончыч макраме дене пидаш тунемын. Тиде йӧным интернетыште ужын да тудо чонжылан келшен. Тунемме семын пырдыжыш сакаш «Суксын шулдыржо» панном ыштен.
– Кокымшо пашам ламбрекен лийын. Тудыжо кызытат мӧҥгыштына зал пӧлемысе окнаште кеча, – умбакыже каласкала кидмастар. – Эше икмыняр панном ыштымеке, сумкам пидаш тунемынам. Тудыжым ынде тӱрлӧ узораным ямдылем. Пытартыш жапыште йодшо-влак поснак шукын улыт. Тыге кок ий жапыште шӱдӧ утла сумкам пидынам. Крючок дене пидме изи шовыч, косынке, шукыштлан келша да тудымат йодыт.
Ӱмаште Елена аралтыш курчак-влакым ышташ тӱҥалын. Икымшыжым Кугече пайремлан лӱмынак ямдылен. Вара «Пӧртым аралыше», «Полышкалыше», «Успешница», «Коляда» курчакше-влак «шочыныт». Нуным чылаштымат шке ешыжлан ыштен. Жап эртыме семын еҥ-влак пален налыныт да йодаш тӱҥалыныт.
– Кызыт эсогыл шкешт гай койшымат ямдылен пуаш йодыт. «Мыйым кузе да могайым ужат, тугайым ыште», – маныт. Кӧлан ыштенам гын, чылаштлан келшен.
Эше «Ава комбо» кугу йодмаш дене пайдалана. Тудыжо модыш веле огыл, эше – аралтыш да ешлан поянлыкым кондаш полшышо шкешотан курчак.
Куэм гыч ургымо «текстильный» манме курчакше-влак нерген поснак ойлымо шуэш. Молан манаш гын нуно сар темылан пӧлеклалтше улыт да, ончалмеке, кумылак тодылтеш. Мыйын гын шинчавӱдемат лекте. Вет нуно посна-посна курчак огытыл, а Елена изирак сценке-ужаш семын келыштарен. Тыге иктыште армийыш ужатыме, весыште медшӱжарын сусыргышо салтаклан полышым пуымо тат-влак, кумшышто курымашлык тул воктене шогышо салтак ончыкталтыныт. Эсогыл кинофильмла гыч герой-влакым ыштен. Тиде, мутлан, «На безымянной высоте» гыч снайпер Ольгам, «В небе ночные ведьмы» гыч ӱдырым. Арам огыл нине пашаже-влаклан Елена Кондратьева ӱмаште 9 Май пайрем вашеш эртаралтше «Сеҥымаш тулсавыш» Калык усталык республиканский конкурсышто лауреат лӱм дене палемдалтын.
Эшежым кодшо ийынак У ий пайрем вашеш мужыр имньым, «ӱдыр» ден «рвезым», шагал огыл ямдылен. Ик мужыржо, паледа, Дубайыште «ила». Кидпашаже-влак теве кушкат миен шуыныт. Марий орнаментан икмыняр кидпашажым гын, ӱдырамаш вургемым, Йошкар-Оласе Сӱрет сымыктыш тоштерысе ончерыш вераҥденыт. Выставке 9 август марте шуйна. Кумылда уло гын, теат, пагалыме лудшына-влак, ончен кертыда.
Любовь Камалетдинова.
Фотом соцкыл лаштык гыч налме.