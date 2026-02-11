Марий Элыш Татарстан Республик гыч Арск районысо исполком вуйлатышын алмаштышыже Эльвира Вафинан вуйлатымыж почеш официальный делегаций толын коштын.
Делегацийыште район администрацийын, культур виктемын, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжын, тӱвыра пӧртын пашаеҥже-влак ден «Арча егетләре» калык вокал ансамбльын коллективше лийыныт.
Пагалыме уна-влакым марий мелна дене вашлийыныт. Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева элысе граждан-шамычын икойлыкыштым пеҥгыдемдымаште регион-шамыч кокласе кылын кӱлешлыкшым палемден.
Пошкудына-шамыч «Шочмо элын талешкыже-влак» тоштер-патриот рӱдерыште, Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштерыште лийыныт, Какшан серыште коштыныт. Вашлиймаш «Калык-влак келшымаш» концерт дене мучашлалтын: Марий Элысе Татар тӱвыра рӱдер ден Арск районын артистше-влак мастарлыкыштым ик сценыште ончыктеныт.
– Тыгай шотан вашлиймашым калыкна-влак кокласе келшымаш кӱвар семын аклаш лиеш. Тудо икте-весына дене келгынрак палдараш, наций-шамыч коклаште тынысым арален кодымашке да регион-влак дене келшен илымашке виктаралтше шергакан опытым погаш, у проект-шамычым палемдаш сай йӧным ышта. Тиде визит поро йӱлашке пура да вашкылнан у лаштыкшым почеш манын ӱшанем, – вашлиймашым иктешлен Лариса Яковлева.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.