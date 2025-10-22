Келшыкым пеҥгыдемденыт

Марий Элын Кугыжаныш Погынжо Российын у регионжо-влак дене кылым пеҥгыдемда.
Президиумын 33-шо заседанийыштыже парламентарий-влак Марий Элын Кугыжаныш шотлышо палатыжын 2025 ий III кварталысе паша лектышыж дене палыме лийыныт да депутат-коллегыштын сайлыше-шамыч дене шуктымо пашаштым иктешленыт.
Тыгак Марий Эл Кугыжаныш Погын ден Запорожский областьысе Законодательный Погынын да Луганск Калык Республикын Калык Советшын пашам пырля ыштымышт нерген келшык-шамычын проектыштым пеҥгыдемденыт. Документым Российын у регионлашкыже ончаш колташ пунчалыныт. Келшык-влакым шушаш ийын пеҥгыдемдаш палемденыт.
Тылеч посна Науко, образований да молодёжный политике комитетын темлымыж почеш президиум Молодёжный парламентын составыштыже вашталтышым пеҥгыдемден. Тудыжо Йошкар-Оласе муниципал молодёжный парламентын вуйлатышыжым вашталтыме дене кылдалтын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.