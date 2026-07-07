ТАЗАЛЫК

Кеҥеж канышда лӱдыкшыдымӧ лийже

Светлана Носова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Вӱд воктеке каналташ лекме годым икмыняр правилым мондыман огыл. Тидын нерген республикысе Граждан обороно да калыкым аралыме комитет шижтара:

  1. Изиш кочывӱдым подылында гынат, вӱд деке лучо лишемаш огыл.
  2. Вӱд пелен лийме годым икшыве-влакым эре эскерыман, ӧрдыжкӧ колтыман огыл.
  3. Лӱмын йӱштылаш келыштарыме верыште гына вӱдыш пурыман.
  4. Буйко, моло авыртыш деч торашке ийын кайыман огыл.
  5. Палыдыме верыште вӱд йымаке шуҥгалтман огыл.
  6. Вӱдыштӧ модмо годым икте-весым кучаш тыршаш, шӱкедылаш огеш кӱл.
  7. Йӱдым але кӱдырчан йӱр годым йӱштылаш ида пуро.
  8. Вӱдыш пураш эн сай жап – эр але кас, кунам кече чот ок пелте, температур вашталтме тунар ок шижалт.
  9. Вӱдыштӧ 30 минут наре йӱштылаш лиеш, юалгырак годым – 5-6 минут.
  10. Вӱд йогын тендам авалтен гын, ида торешлане, эркын сер велке ийын каяш тыршыза.
  11. Хронический черда уло, поснак приступ-влак лиедат гын (эпилепсий, диабет, астме, инсульт да моло), вӱдыш пурымо деч ончыч врач дене мутланен налман, а йӱштылаш пурымо годым пеленда эре икымше полышым пуэн кертше лишыл еҥ лийшаш.
  12. Икымше полышым шкежат пуэн моштышаш улыда. Тиде иктажшын илышыжым арален кодаш полшен кертеш.
  13. 16 ийым темыдыме икшыве-влаклан вӱдыштӧ ийын кайыме средстве дене пайдаланаш йӧным пуыман огыл.  
  14. Пуш да моло ийын кайыме средстве дене пайдаланыме годым эре утарыше жилетым чийыман.
  15. Шке гыч ыштыме  ийын кайыме  средствым йӧршеш кучылташ ок темлалт.  
  16. 7 ий деч изирак икшывым пырля пушыш але гидроскутерыш налман огыл.

Лӱдыкшӧ лекме годым утарыше службыш 112 номер дене йыҥгыртыман.

Михаил Скобелевын фотожо

Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Шукынжо паремыныт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын 15 сентябрьысе данныйже почеш, Юл кундем федеральный округын регионжо-влак коклаште COVID-19 лудаш…
ТАЗАЛЫК ӰДЫРАМАШ КОРНО

Юлия Смелова: «Фельдшер лиймылан нимынярат ом ӧкынӧ»

Икмыняр ий ончыч Волжский районысо икмыняр ялыште у фельдшер-акушер пункт пашам ышташ тӱҥалын. Купсола кундемыште илыше-влакат ынде кум ий лудаш…
ТАЗАЛЫК

Эн кугу йоҥылыш – шкем шке эмлаш

Кылмен черланымым эмлыме ик эн тӱҥ йоҥылышлан антибиотикым шке семын йӱмым шотлыман.     Эртыше арнян республикысе медицине организацийлашке, лудаш…

Добавить комментарий