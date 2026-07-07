Кеҥеж канышда лӱдыкшыдымӧ лийже

Вӱд воктеке каналташ лекме годым икмыняр правилым мондыман огыл. Тидын нерген республикысе Граждан обороно да калыкым аралыме комитет шижтара:
- Изиш кочывӱдым подылында гынат, вӱд деке лучо лишемаш огыл.
- Вӱд пелен лийме годым икшыве-влакым эре эскерыман, ӧрдыжкӧ колтыман огыл.
- Лӱмын йӱштылаш келыштарыме верыште гына вӱдыш пурыман.
- Буйко, моло авыртыш деч торашке ийын кайыман огыл.
- Палыдыме верыште вӱд йымаке шуҥгалтман огыл.
- Вӱдыштӧ модмо годым икте-весым кучаш тыршаш, шӱкедылаш огеш кӱл.
- Йӱдым але кӱдырчан йӱр годым йӱштылаш ида пуро.
- Вӱдыш пураш эн сай жап – эр але кас, кунам кече чот ок пелте, температур вашталтме тунар ок шижалт.
- Вӱдыштӧ 30 минут наре йӱштылаш лиеш, юалгырак годым – 5-6 минут.
- Вӱд йогын тендам авалтен гын, ида торешлане, эркын сер велке ийын каяш тыршыза.
- Хронический черда уло, поснак приступ-влак лиедат гын (эпилепсий, диабет, астме, инсульт да моло), вӱдыш пурымо деч ончыч врач дене мутланен налман, а йӱштылаш пурымо годым пеленда эре икымше полышым пуэн кертше лишыл еҥ лийшаш.
- Икымше полышым шкежат пуэн моштышаш улыда. Тиде иктажшын илышыжым арален кодаш полшен кертеш.
- 16 ийым темыдыме икшыве-влаклан вӱдыштӧ ийын кайыме средстве дене пайдаланаш йӧным пуыман огыл.
- Пуш да моло ийын кайыме средстве дене пайдаланыме годым эре утарыше жилетым чийыман.
- Шке гыч ыштыме ийын кайыме средствым йӧршеш кучылташ ок темлалт.
- 7 ий деч изирак икшывым пырля пушыш але гидроскутерыш налман огыл.
Лӱдыкшӧ лекме годым утарыше службыш 112 номер дене йыҥгыртыман.
Михаил Скобелевын фотожо