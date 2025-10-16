КУЧЕМЫШТЕ

Кажнын лӱмжым – курымашлыкыш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Юрий Зайцев Кужэҥер посёлкышто Кугу Ачамланде сарыште вуйым пыштыше-влакым шарныме лӱмеш тӱзатыме парк ден обелискым ончен.

Регионым вуйлатыше ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше Павел Попов монумент воктеке пеледышым пыштеныт.

«Парк мучко ошкылмо годым вуйым пыштыше кажне сарзе нерген шарнымашым курымашлыкыш пыштымым ужна. Калык шке аралышыже, шке геройжо, элна верч вуйым пыштыше-шамычым палышаш. Парк кумдыкышто йоча площадкымат келыштарыме. Тидым чын ыштыме: тышке толшо йоча-влак нунын верчынат илышым пуышо землякыштым изинек палышаш да шарнышаш улыт», – палемден Юрий Зайцев.

Шарныктышым тений кеҥежым «Оласе йӧнан йырвелым ыштымаш» проект почеш шогалтыме. Чумыр пашалан 6 миллион утла теҥгем кучылтмо.

Аллейым верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо программын кышкарыштыже тӱзатыме, тушко Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштын еҥже-шамычат ушненыт. Финансированийын чумыр суммыжо 3 миллион теҥге лийын.

Проектым Россий Федераций президент Владимир Путинын увертарыме Шочмо элым аралышын идалыкыштыже Афган да Чечня сарлаште, Украинысе специальный военный операцийыште сарзын порысшым шуктымо годым вуйым пыштыше земляк-шамычым шарныме лӱмеш илышыш пуртымо.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.   

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште у почётан знакым пеҥгыдемдат

Йочам достойно ончен-куштымылан Марий Элыште почётан знакым пеҥгыдемдат. Марий Эл Республикым вуйлатышын обязанностьшым жаплан шуктышо Юрий Зайцев республикын Правительствыжын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Пашам пырля ыштен, у лектышыш шуаш

Марий Эл вуйлатыше Петербургысо тӱнямбал экономический форумын пашашкыже (14 – 17 июнь) ушнен. Йӱдвел рӱдолаште эртаралтше тиде форум экономике лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ

КОРНО – ТИДЕ ИЛЫШ

4 апрельыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак регионын транспорт да корно озанлык министрже Александр Герасименко дене вашлийыныт.   Депутат-влакын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий