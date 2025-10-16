Кажнын лӱмжым – курымашлыкыш

Юрий Зайцев Кужэҥер посёлкышто Кугу Ачамланде сарыште вуйым пыштыше-влакым шарныме лӱмеш тӱзатыме парк ден обелискым ончен.
Регионым вуйлатыше ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше Павел Попов монумент воктеке пеледышым пыштеныт.
«Парк мучко ошкылмо годым вуйым пыштыше кажне сарзе нерген шарнымашым курымашлыкыш пыштымым ужна. Калык шке аралышыже, шке геройжо, элна верч вуйым пыштыше-шамычым палышаш. Парк кумдыкышто йоча площадкымат келыштарыме. Тидым чын ыштыме: тышке толшо йоча-влак нунын верчынат илышым пуышо землякыштым изинек палышаш да шарнышаш улыт», – палемден Юрий Зайцев.
Шарныктышым тений кеҥежым «Оласе йӧнан йырвелым ыштымаш» проект почеш шогалтыме. Чумыр пашалан 6 миллион утла теҥгем кучылтмо.
Аллейым верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо программын кышкарыштыже тӱзатыме, тушко Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштын еҥже-шамычат ушненыт. Финансированийын чумыр суммыжо 3 миллион теҥге лийын.
Проектым Россий Федераций президент Владимир Путинын увертарыме Шочмо элым аралышын идалыкыштыже Афган да Чечня сарлаште, Украинысе специальный военный операцийыште сарзын порысшым шуктымо годым вуйым пыштыше земляк-шамычым шарныме лӱмеш илышыш пуртымо.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.