Кажнын йӱкшӧ колмо лийшаш

Марий Элын правительствыже сайлыше-влакын наказыштым шуктымо пашам шке контрольышкыжо налын.  

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, тудын алмаштышыже-влак Лариса Яковлева, Александр Смирнов да Александр Майоров правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаевын кучем ден верысе шкевиктем орган-влакын пашаштлан пӧлеклалтше совещанийыштыже лийыныт.

Республикын правительствыже граждан-влакын йодмашышт дене пашам ыштыме системым уэмдаш шона.

Совещанийыште тиде йодышлан кугурак тӱткышым ойыраш, тудым пеҥгыдынрак эскераш кӱлмым палемденыт да пашам саемдыме йӧн-влакым пеҥгыдемденыт.

Заседанийыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-шамыч Александр Смирнов, Роман Возняк да Альфред Нурмухаметов лийыныт.

Маргарита ИВАНОВА

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо

