Кажнын йӱкшӧ колмо лийшаш

Марий Элын правительствыже сайлыше-влакын наказыштым шуктымо пашам шке контрольышкыжо налын.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, тудын алмаштышыже-влак Лариса Яковлева, Александр Смирнов да Александр Майоров правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаевын кучем ден верысе шкевиктем орган-влакын пашаштлан пӧлеклалтше совещанийыштыже лийыныт.
Республикын правительствыже граждан-влакын йодмашышт дене пашам ыштыме системым уэмдаш шона.
Совещанийыште тиде йодышлан кугурак тӱткышым ойыраш, тудым пеҥгыдынрак эскераш кӱлмым палемденыт да пашам саемдыме йӧн-влакым пеҥгыдемденыт.
Заседанийыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-шамыч Александр Смирнов, Роман Возняк да Альфред Нурмухаметов лийыныт.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо