«Кажне талешке шеҥгелне – ава, пелаш, еш»

Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин Шочмо элым аралыше-влакын ешыштын комитетыштын регионысо штабшын чолга еҥже-шамыч дене вашлийын.
Тиде мероприятий «Талешке-влакын авашт ден пелашыштлан – пеледыш» всероссийский акций кышкарыште Ӱдырамаш-влакын тӱнямбал кечышт вашеш эртен.
Вашлиймаште Михаил Васютин ӱдырамаш-влакын тачысе кечын поснак кугу верым налмышт нерген ойлен. 8 Март – тиде чыла ӱдырамашын пайремже, но тауштымо посна мут-влак Шочмо элым аралыше-шамычын аваштлан, пелашыштлан, ака-шӱжарыштлан, ӱдырыштлан йоҥгат, палемден парламентын спикерже.
– Тыгай кугезе чын уло: «Кажне виян пӧръеҥ шеҥгелне виян ӱдырамаш шога». Но ме поснак таче вес чыным моткоч сайын умылена: кажне талешке шеҥгелне тудын аваже, пелашыже, ешыже шогат, – манын парламентын вуйлатышыже. – Те передовой гыч уверым вучымыда годым шӱм-чоныштыда тыныслыкым кучеда. Пӧръеҥда-влакын ӱшанле тылышт лийже манын, мӧҥгыштыда шып-тымык ден ласкалыкым араледа. Талешкын аваже але пелашыже лияш – тиде кугу подвиг. Йӧратымаш, ӱшанле улмаш да лӱддымылык подвиг.
Михаил Васютин поснак КСВО-н регионысо штабшым вуйлатыше Ирина Багаевалан нойыде шуктымо пашажлан, военнослужащий-шамычын ешыштлан чарныде полшымыжлан тауштен.
Вашлиймаште тыгак Кугыжаныш Погынын социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Наталья Козлова ден парламентым вуйлатышын алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов лийыныт.
– Тендан пашадам сайын палем. Мыйынат СВО кумдыкышто сарзын порысшым шуктымем годым пелашем ты комитетыш пурен. Ме передовойышто кредалынна гын, пелашна, авана, ака-шӱжарна-влак тыште ӱшанле тыл лийыныт. Нунын азапланымышт, молитвашт да ӱшанышт мемнан шӱм-чоннам ырыктеныт да боевой задаче-шамычым шукташ полшеныт. Пашаланда да чытышланда вуем савем, – палемден СВО-н ветеранже Александр Смирнов.
Марий парламентын вуйлатышыже КСВО-н актившым СВО участник-влак ден нунын ешыштлан полшымо у мере-шамычым ыштыме дене палдарен. Кугыжаныш Погынын кодшо арнян эртыше латнылымше сессийыштыже мланде участке олмеш окса выплатым пуымо нерген законым пеҥгыдемдыме. Тудын дене келшышын, мланде участкылан черетыште шогышо СВО участник-влак 300 тӱжем теҥгем компенсаций семын налын кертыт. Тудым гражданинын йодмашыж почеш ик гана тӱлат. Оксам шонымо семын кучылташ лиеш. Тиде мерым илышыш пурташ ситыше средствам республикын 2027 ийысе бюджетышкыже пыштыме.
Вес закон дене парламентарий-шамыч СВО-што вуйым пыштыше сарзе-влакын ешыштлан мланде участкым яра пуымо черетын радамжым палемденыт: тиде права дене эн ончычак тулык вате ден икшыве-шамыч пайдаланен кертыт. Военнослужащийын пелашыж ден шочшыжо-влак уке улыт гын, тиде права СВО участникын ачаж ден аважлан кусна.
Комитетым 2023 ий 4 февральыште почыныт. Таче тудын пӧлкаже-влак Марий Элын чыла районыштыжо пашам ыштат.
КСВО-н тӱҥ паша корныжо Шочмо элым аралыше-влакын ешыштлан полшымаште тӱрлӧ сферым авалта, палемденыт вашлиймаште. Тиде яра ыштыме юридический полышат («КСВО Право» проект): кум ийыште 1,5 тӱжем утла йодмашым ончымо; епархий, психолог-волонтёр да вашла полшымо группо дене иквереш пуымо духовно-психологический полышат («КСВО Рядом» проект). Ӱдырамаш-влак шӱм-чоным лыпландарымашке да профессийыште улан тунеммашке виктаралтше «СВОя сила» да «СВОй путь» проектлаште чолган участвоватлат.
Поснак кугу верым тӱвыра-патриот да гуманитар инициативе-влак налыт. Нунын коклаште – 47 участникым иквереш ушышо «Аван щитше» фотопроект, Шочмо элым йӧраташ ӱжмӧ шӱлышан акций ден патырлык урок-влак, лым лийде шуктымо гуманитар миссий: ӱдырамаш-шамыч сарзе землякна-влаклан маскироватлыше сеть ден шокшо вургемым пидыт, окопышто пайдаланыме сортам ямдылат.
Чеверласыме деч ончыч Михаил Васютин комитетын активше ден чыла йыжыҥъеҥжылан пеҥгыде тазалыкым, тынысым да пиалым тыланен.
«Тек пӧртыштыда эре шокшо да ласка лиеш. Тек талешкыда-влакын сеҥымаш куанышт шӱм-чондам кугешнымаш дене авалта. Пайрем дене, пагалыме ӱдырамаш-шамыч!» – манын Кугыжаныш Погынын председательже.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.