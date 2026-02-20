Кажне серышыште – ӱшан

Оборонно-массовый да военно-патриотический месячник кышкарыште Шернур район Марисола школын 1-11-ше класслаштыже тунемше-влак СВО-што улшо салтак-влаклан серышым возеныт.
Ӱдыр-рвезе-шамыч нунылан шкешт, школ илышышт, тунеммаште сеҥымашышт нерген каласкаленыт, герой-влакын мӧҥгышкышт пӧртылмыштым вучымыштым сереныт. Кажне корнышто – йочан кумылжо, чон шокшыжо, ӱшанже. «Ме тендан дене кугешнена!», «Сеҥымаш дене вашкерак пӧртылза!» – тыршен возеныт нуно.
Г.Кожевникова
Фотом Шернур районысо образований пӧлкан соцкылысе лаштыкше гыч налме.