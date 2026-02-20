ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кажне серышыште – ӱшан

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

 

Оборонно-массовый да военно-патриотический месячник кышкарыште Шернур район Марисола школын 1-11-ше класслаштыже тунемше-влак СВО-што улшо салтак-влаклан серышым возеныт.

Ӱдыр-рвезе-шамыч нунылан шкешт, школ илышышт, тунеммаште сеҥымашышт нерген каласкаленыт, герой-влакын мӧҥгышкышт пӧртылмыштым вучымыштым сереныт. Кажне корнышто – йочан кумылжо, чон шокшыжо, ӱшанже. «Ме тендан дене кугешнена!», «Сеҥымаш дене вашкерак пӧртылза!» – тыршен возеныт нуно.

Г.Кожевникова

Фотом Шернур районысо образований пӧлкан соцкылысе лаштыкше гыч налме. 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Конкурс иктешлалтын

В.Абукаев-Эмгак лӱмеш «Ший памаш» поро кумылым ончыктышо сылнымут фонд дене пырля эртарыме «Лӱметым моктена, Чавайн!» литератур конкурсна иктешлалтын. Сеҥыше-влакын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Кофем йӱат – икшывылан полшен кертат

Йошкар-Олаште илыше-влакын уло ноябрь мучко, кофем йӱын, шкеныштым веле огыл куандарен кертыт, тыге эше йоча-влаклан полшаш йӧнышт лиеш. Кузе? лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

25-ше «Бендериаде» ӱжеш

Юл вес велысе марий олаште — Козьмодемьянскыште — «Бендериаде» койдарчык да мыскара фестивальым 25-ше гана эртараш ямдылалтыт. Тений тудо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий