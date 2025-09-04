Кажне кадр шучко, но кӱлешан

3 сентябрьыште Сарзе-историй обществын регионысо пӧлкажын залыштыже «Украин неонацист режимын террор хроникыже» фотоончер почылтын.
Экспозицийыште «РИА Новости» россий увер агентствын военкоржо-влакын ыштыме фотопашаштым ончыктымо.
Ончерым почмаште Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Николай Любимов, марий парламентын депутатше, Мер палатын йыжыҥъеҥже-влак да моло лийыныт.
– Таче элнан чыла лукыштыжо Кокымшо тӱнямбал сар пытымылан 80 ий темме лӱмеш пӧлеклалтше мероприятий-влак эртат. Ме Бесланысе трагедийым шарнена. Фотоончер – тиде специальный военный операцийым молан тӱҥалме йодышлан вашмут. Элыштына террор ваштареш шогалаш ямде еҥ кажне кечын ешаралтеш. Тидымак шотыш налын, Кугыжаныш Думо ден «РИА Новости» россий увер агентствын ямдылыме фотоончерыштым почаш лач тиде датым ойырен налынна, – мероприятийыште палемден Михаил Васютин.
Военный корреспондент-влакын снимкылаштышт киев режимын Луганск ден Донецк республиклаште, Запорожье ден Херсон областьлаште, Украинын чекше воктене верланыше Курск, Белгород да Брянск область-шамычын россий кумдыклаштышт илыше тыныс калык ваштареш ыштыме преступленийжым пеҥгыдемден ончыктымо. Айдемылан келшен толдымо оссалыкым элысе калыклан неонацист режимын чын шӱргыжым почын ончыкташ шонен войзымо.
Республикысе законодательный органым вуйлатыше Кугыжаныш Думо да «РИА Новости» увер агентстве гыч коллегыже-влаклан Марий Элысе калыклан нине шучко, но кӱлешан кадр-влакым ончаш йӧным ыштымыштлан тауштен.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.