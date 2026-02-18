УВЕР ЙОГЫН

Кажне йодыш кӱлешан

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Волжский районышто шошо агалан ямдылалтме йодышым каҥашеныт.

Пӧтъял школышто эртарыме погынымашыш Ялозанлык да кочкыш сату министерствын, ялозанлык предприятий вуйлатыше ден специалист, фермер-шамыч, ветслужбын еҥже-влак погыненыт.

Волжский муниципал округ вуйлатыше Валериан Семёнов районышто ага тургымлан кузерак ямдылалт шумо дене палдарен. Ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский пасу пашаште посна ойыртем-влак нерген каласкален. Россельхозбанкын Марий филиалжын директоржо Владимир Рогозин у сезонышто АПК предприятий-влаклан льготан кредитым ойырымо дене палдарен. «Россельхозцентрын» Марий филиалжын директоржо Андрей Стариков «Семеноводство» ФГИС системыште утларак тӱткын пашам ышташ ӱжын, «Росагрохимслужбын» Марий филалажын директоржо Вильдан Габдуллин мландым шымлыме пашашке чолганрак ушнаш, минерал ӱяҥдышым ситарыме планым темыме шотышто тыршаш ӱжын.

Совещанийыште техникылан техосмотрым эртарыме, мландым пайдалын кучылтмо, кадрым ямдылыме, пашаеҥ-влакын квалификацийыштым нӧлтымӧ да моло йодышым каҥашыме.

Снимкыште: погынымаш годым

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

 

 

 

 

