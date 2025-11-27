Кажне йодыш кӱлешан

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформысо «Сенеж» виктемын мастерскойыштыжо кугыжаныш калыкле политике йодыш дене эртаралтше семинарыште лийын.
Мероприятийын кышкарыштыже Россий калык-влак ассамблейын съездше эртен. Тушто элнан тӱрлӧ регионжо гыч 96 делегат пашам ыштен.
Семинарын участникше-шамыч кум кече жапыште шуко йодышым лончыленыт: калык да конфессий-влак кокласе кылым саемдыме гыч тӱҥалын экстремизм ваштареш кучедалме марте. Нуно тыгак самырык тукымым духовно-нравственный сферыште куштымо эн сай практике-шамыч дене палыме лийыныт.
«Кугыжаныш калыкле политике – тиде кабинетлаште мутланен шинчышаш теме огыл, а кугу элыштына илыше кажне еҥ дене кылдалтше практический паша. «Сенежыште» эртыше семинар мыланна верлаште пашам ышташ полшышо шинчымаш ден корным почын пуэн», – мероприятий гыч пӧртылмекеше палемден Лариса Яковлева.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.