Кажне еҥын шке суртшо лийшаш  

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 26 гана онченыт

 

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Медведево да Морко районла гыч тулык да ача-ава деч посна кодшо 14 йочалан у пачер деч сравочым кучыктен.

Пачер-шамыч Шойбулак селасе 5 пачашан пӧртыштӧ улыт. Пӧртым тений июльышто чоҥен шуктеныт. Ты пашалан 38 миллион утла теҥгем ойырымо.

«Тулыкеш да ача-ава деч посна кодшо икшыве-влаклан илыме верыме пуымо дене кылдалтше программылан тӱҥалтышым Россий Федераций президент Владимир Путин ыштен. Мутат уке, Россий Федераций да Марий Эл правительстве-влак самырык граждан-шамычлан илашышт да вияҥашашт йӧным ыштымылан виктаралтше чыла обязательствым шуктат. Шке сурт – илышдан у йыжыҥжын тӱҥалтышыже», – палемден Юрий Зайцев.

Тудо Медведево муниципальный район администрацийым вуйлатыше Денис Окулов дене пырля у пачер-влакым ончен лектыныт, у оза-влак дене мутым вашталтеныт. «Тиде мыйын шонымашем. Пачерын дизайнже моткоч мотор. 12 ий гыч спорт дене кылым кучем, а тыште  физкультур площадке пӧрт пеленак», – пачерын ик озаже каласыш.

Марий Элыште тулык йоча-влаклан полышым пуымо механизм уэмдалт толеш. Специализированный илыме верым тарлыме ойпидыш почеш 2021 ий гыч 2024 ий марте 983 еҥлан илыме верым ыштыме: 164-лан – Медведево районышто, 25-лан – Морко кундемыште.

Тений республикыште чыла 211 тулык йочалан илыме верым пуаш палемдыме, ты пашалан 570 миллион утла теҥгем ойырымо.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Денис Речкинын фотожо.

