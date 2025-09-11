Кажне чӱчалтыш лӱдыкшӧ

Таче Марий Элыште Айык улмо кече палемдалтеш.
Российыште Айык улмо кечым 100 утла ий ончычак 29 августышто палемдаш тӱҥалыныт. Тунамсе календарь почеш, лач тиде кечын Ирод кугыжа, Ирод Великийын эргыже, чот йӱын да, руштмекыже, Иисус Христосым тынеш пуртышо Иоаннын вуйжым руалаш кӱштен. Чын, тиде томаша святойым чытен кертдыме Саломея деч посна лийын огыл. Тудо йӱшӧ кугыжалан келшен шинчын, да Ирод ӱдырамашын чыла йодмыжым шукташ сӧрен. Саломея Иоаннын вуйжым руалаш йодын. Тыге, 29 августышто, у стиль дене 11 сентябрьыште, пророкын вуйжым руалыныт да, кӱмыжыш пыштен, Саломеялан конденыт.
Шӱлыкан событийым шарнен, православный черке тиде кечын пеҥгыде пӱтым кучаш палемден. Кугыжа преступленийым йӱшывуя ыштен, сандене тиде кечын Российыште Айык улмо кечым учредитленыт. Революций деч вара йӱмӧ ваштареш кучедалме кечым религий дене кылдалтше пайремлан шотленыт да палемдымым чарненыт. Но шукерте огыл Священный Синод ий еда палемдалтше Айык улмо кечым илышыш угыч пуртен. А Российын Тазалык аралтыш министерствыже 8-14 сентябрьым Алкогольын кугытшым иземдыме арня семын увертарен.
«Алкогольын зияндыме дозыжо уке. Тидым Ирод кугыжан йӱшывуя ыштыме преступленийжат пеҥгыдемда», – Алкогольын кугытшым иземдыме арням кӱчыкын иктешла Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын эмлыме-профилактикым эртарыме полыш да лицензирований пӧлкажын начальникше Светлана КОЛЕЗНЕВА (снимкыште).
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.