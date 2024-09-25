Йошкар-Олаште Russian Event Awards тӱнямбал фестивальын Юл кундемысе окружной этапше эртен.
Премийым шеледыше жюрилан эртыше идалыкыште лийше событийный туризм дене кылдалтше проект-влакым аклаш логалын. 12 регион гыч 176 проект темлалтын, Марий Эл гыч – 10. Куанен палемдыман: кандашыже сеҥышыш лектын!
Мутлан, «Калык промысел дене палдарыше эн сай турист событий» номинацийыште икымше верыш «Марий калыкын легендыже-влак» пу гыч пӱчкедымаш фестиваль-конкурс лектын.
«Историйческий сынан эн сай турист событий» номинаций Россий кӱкшытан «Битва эпох» фестивальлан икымше верым конден. А теве Йошкар-Олаште тений кеҥжым икымше гана эртаралтше «Йошка еш» фестиваль «Гастрономический туризмын эн сай событийже» номинацийыште, тыгак «Чарла кремль» тӱвыра да историй комплекс «Эн сай тоштер-ончер комплекс» номинацийыште да «Бендериаде» мыскара да койдарчык фестиваль «Эн сай театрализоватлыме представлений» номинацийыште кокымшо лийыныт.
Кумшо вер дене кум проект палемдалтын. Иктыже – Козьмодемьянск ола воктене эртаралтше автотуризм фестиваль.
Светлана Носова
Снимкыште: фестивальын сеҥышыже-влакым палемдыме годым.
Фотом спорт да туризм министерствын соцлаштыкше гыч налме.
Кандаш проект сеҥен
Йошкар-Олаште Russian Event Awards тӱнямбал фестивальын Юл кундемысе окружной этапше эртен.