КИДМАСТАР

Калыкнан талешкыже-шамычлан пӧлеклалтеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» III всероссийский фестиваль-конкурс тений Йошкар-Олаште 30 июль гыч 7 август марте эрта.

Организатор-влакын темлымышт почеш, кидмастар-шамыч пу гыч пӱчкеден ыштышаш образым шкешт ойырен налшаш улыт. Спискыште тыгай герой-влак улыт: Адай (пытартыш марий кугыжа), Акмазик, Акпарс, Алман, Алтыбай, Урса, Яшман (кугыжа-патыр-влак), Алым-патыр, Вувер Вурсватыр, Сибатыр да Тойватыр (Вурс, Ший да Той патыр-влак), Долгоза, Ивук, Йӱкталче, Йыланда, Канай, Кронуш, Маршан Мелекш, Ош Пондаш (Байборода), Парнякай, Пинерешке, Пегеней, Полтыш (Болтуш), Таргылтыш, Тотц, Тӱкан Шур, Тӱрек Суртан Кугыза, Турни, Сарманай, Унавий да Пампалче.

Йодмашым 22 май марте пуэн шуктыман. Конкурслан келшен толшо эскиз-влакым эксперт-шамыч 22-30 май гутлаште ойырен налыт.

Светлана Носован фотожо.

 

Лудаш темлена:
КИДМАСТАР

«Пӱртӱс кыл» — тӱр гоч

Пӱртӱсыштӧ вашлиялтше оҥай сӱрет-влак дене тӱр гоч палдарыше паша-влакым кызыт Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште «Нити природы» ончерыште ужаш лиеш. лудаш…
КИДМАСТАР

Сахалин ӱдырын марий шӱлышыжӧ

Кажне гана пашалан шичмыж годым тудо ончыч шкенжым лыпландара, сортам чӱкта, юмылан пелешта. Молан, йодыда? Пу гыч пӱчкеден лукмо лудаш…
КИДМАСТАР

«Туҥжӧ – пӱртӱс дене кыл»

Марий Турек районысо Ӱлыл Турек ялыште моткочак оҥай да ойыртемалтше айдеме ила. Тиде — Михаил Васильевич Айглов. Тудын дене лудаш…

Добавить комментарий