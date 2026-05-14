Калыкнан талешкыже-шамычлан пӧлеклалтеш

Пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» III всероссийский фестиваль-конкурс тений Йошкар-Олаште 30 июль гыч 7 август марте эрта.
Организатор-влакын темлымышт почеш, кидмастар-шамыч пу гыч пӱчкеден ыштышаш образым шкешт ойырен налшаш улыт. Спискыште тыгай герой-влак улыт: Адай (пытартыш марий кугыжа), Акмазик, Акпарс, Алман, Алтыбай, Урса, Яшман (кугыжа-патыр-влак), Алым-патыр, Вувер Вурсватыр, Сибатыр да Тойватыр (Вурс, Ший да Той патыр-влак), Долгоза, Ивук, Йӱкталче, Йыланда, Канай, Кронуш, Маршан Мелекш, Ош Пондаш (Байборода), Парнякай, Пинерешке, Пегеней, Полтыш (Болтуш), Таргылтыш, Тотц, Тӱкан Шур, Тӱрек Суртан Кугыза, Турни, Сарманай, Унавий да Пампалче.
Йодмашым 22 май марте пуэн шуктыман. Конкурслан келшен толшо эскиз-влакым эксперт-шамыч 22-30 май гутлаште ойырен налыт.
Светлана Носован фотожо.