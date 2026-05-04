Калыкнан тӱвыраж дене лишкырак палыме лийыныт

Марий Элыште СВО-н ветеранже-влак марий калыкын тӱвыраж дене лишкырак палыме лийыныт.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше-шамыч «Уна Кудо» резиденцийыште уна лийыныт.
СВО-н ветеранже-влак калыкнан йӱлаж дене палыме лийыныт да калыкнан унам вашлийын моштымыжым шижыныт.
Палемдыман, Марий Элыште у электрон сервисым – «СВО-н участникше-влаклан да нунын ешыштлан полшымо мере-влакын навигаторыштым» – пашаш колтымо. Тушто федеральный, региональный да муниципальный 124 полыш мере нерген пален налаш лиеш.