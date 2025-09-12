Кӱвар почылтын!

Вучен шуктымо – Шернур кугорнышто, Йошкар-Ола – Уржум трассын 70-ше километрыштыже, Немда эҥер гоч кӱварым жап деч ончыч ыштен шуктеныт да кодшо кечылаште тудым почыныт.
Проект дене келшышын, 2 километр кужытышто корным да 56 метр кужытан кӱверым уэмден тӧрлатеныт.
Тиде кумдык Россий Федерацийын опорный сеть манмышкыже пура да илем-влакым уша, транспорт логистикылан моткоч кӱлешан ужаш.
Тылеч посна тиде кӱвар гоч школ маршрут-влак эртат.
– Ынде йоча-влакын школыш коштмо корнышт утларак лӱдыкшыдымӧ да йӧнан лиеш. Паша «Инфраструктура для жизни» нацпроект дене келшышын шукталтын. Уэмден тӧрлатыме пашалан 580 миллион утла теҥге ойыралтын.
Еҥ-влакын йодмышт, кучем орган-влакын тидлан тӱткышым жапыштыже ойырымышт, федерал рӱдерын полшымыжо пӱсӧ йодыш-влакым рашемдаш, инфраструктурым вияҥдаш да республикыште илышым сай велыш вашталташ полшат. Сандене тидым эше ик сай пример семын палемдаш лиеш, – каласен шке телеграм каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Любовь Камалетдинова.