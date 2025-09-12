УВЕР ЙОГЫН

Кӱвар почылтын!

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

 

Вучен шуктымо – Шернур кугорнышто, Йошкар-Ола – Уржум трассын 70-ше километрыштыже, Немда эҥер гоч кӱварым жап деч ончыч ыштен шуктеныт да кодшо кечылаште тудым почыныт.

Проект дене келшышын, 2 километр кужытышто корным да 56 метр кужытан кӱверым уэмден тӧрлатеныт.

Тиде кумдык Россий Федерацийын опорный сеть манмышкыже пура да илем-влакым уша, транспорт логистикылан моткоч кӱлешан ужаш.

Тылеч посна тиде кӱвар гоч школ маршрут-влак эртат.

– Ынде йоча-влакын школыш коштмо корнышт утларак лӱдыкшыдымӧ да йӧнан лиеш. Паша «Инфраструктура для жизни» нацпроект дене келшышын шукталтын. Уэмден тӧрлатыме пашалан 580 миллион утла теҥге ойыралтын.

Еҥ-влакын йодмышт,  кучем орган-влакын тидлан тӱткышым жапыштыже ойырымышт, федерал рӱдерын полшымыжо пӱсӧ йодыш-влакым рашемдаш, инфраструктурым вияҥдаш да республикыште илышым сай велыш вашталташ полшат. Сандене тидым эше ик сай пример семын палемдаш лиеш, – каласен шке телеграм каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.

Любовь Камалетдинова.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Клумбыш пеледышым шындат

Теният Йошкар-Оласе бульварым, паркым, скверым, площадьым да ола уремым 300 тӱжем утла тӱрлӧ пеледыш сӧрастараш тӱҥалеш. Теле мучко оласе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Калык календарьым лышташлен

«Сурт-пече» газетын 6-шо №-ан газетыштыже лудын кертыда. Калык календарьым лышташлен 19 февральыште Кушшо тылзе чапле лектышан Презе шӱдыр палыште. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

РФ Президентын Йошкар-Оласе приемныйыштыжо 2016 ий майыште еҥ-влак дене вашлийме график

3 майыште, 14-16 шагат —  Лариса Николаевна Яковлева, Марий Эл Республикыште айдемын праваже шотышто уполномоченный. 16 майыште, 10-12 шагат лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий