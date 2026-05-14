Кӱсле йоҥгаш тӱҥалеш

19 июньышто Медведево районысо Пӱкшерме фольклор пӧртыштӧ регион-влак кӱкшытан «Кӱсле кыл: мемнам уша кӱсле» этнофестиваль эрташ тӱҥалеш.
Тушко уло Россий гыч кажне кумылан еҥ ушнен кертеш. Участник- влак сценыште кӱсле але моло семӱзар дене шоктымо почеш шочмо йылме дене кеч-могай художественный номерым ончыктен кертыт.
Фестивальыште кӱсле да кӱслезе, моло семӱзгарым шоктышо-влак нерген палдарыше сӱрет, кидпаша ончер, мастер-класс-влак лийыт. Этномодым ончыктымо дефиле эрта.
Мероприятий «Добрая Марий Эл» фондын, республикысе Паша да социальный аралымаш министерствын, Россий президент грант фондын да Медведево муниципал районын администрацийжын полшымышт дене эрта.