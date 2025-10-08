УВЕР ЙОГЫН

Кӱлешан йодыш-влакым каҥашеныт.

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

 

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Федеральный казначействе вуйлатышын алмаштышыже Антон Викторович Дубовик дене вашлийын.

 

Нуно финанс контроль да бюджет средствам пайдалын кучылтмо шотышто кӱлешан йодыш-влакым каҥашеныт.

Федеральный казначействын Марий Элысе управленийже ден регионысо правительстве коклаште чыла шотыштат сай вашкылым ыштыме.

 

— Россий президент Владимир Владимирович Путинын кӱштымыж почеш ышталтше национальный проект-влак кышкарысе мероприятий-влакым, тыгак республикым социально-экономически вияҥдыме индивидуальный программым шуктымылан поснак кугу тӱткыш ойыралтеш. Нине кугу задаче-влак моткоч кугу ответственностьым да финанс контрольым кугемдымым йодыт. Ӱшанем,пырля тыршыме дене ме кӱкшӧ лектышыш шуына да элнам вуйлатышын шындыме стратегический цельыш шумаште умбакыжат пашам сайын ышташ тӱналына, — палемден республикым вуйлатыше.

