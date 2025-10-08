Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Федеральный казначействе вуйлатышын алмаштышыже Антон Викторович Дубовик дене вашлийын.
Нуно финанс контроль да бюджет средствам пайдалын кучылтмо шотышто кӱлешан йодыш-влакым каҥашеныт.
Федеральный казначействын Марий Элысе управленийже ден регионысо правительстве коклаште чыла шотыштат сай вашкылым ыштыме.
— Россий президент Владимир Владимирович Путинын кӱштымыж почеш ышталтше национальный проект-влак кышкарысе мероприятий-влакым, тыгак республикым социально-экономически вияҥдыме индивидуальный программым шуктымылан поснак кугу тӱткыш ойыралтеш. Нине кугу задаче-влак моткоч кугу ответственностьым да финанс контрольым кугемдымым йодыт. Ӱшанем,пырля тыршыме дене ме кӱкшӧ лектышыш шуына да элнам вуйлатышын шындыме стратегический цельыш шумаште умбакыжат пашам сайын ышташ тӱналына, — палемден республикым вуйлатыше.