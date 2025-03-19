Кӱлешан да кужун вучымо

Марий Элыште вашке Эндокринологий рӱдерым почыт.

Республикысе клинический больницыште Эндокринологический рӱдерлан ойырымо помещенийым капитально олмыктымо паша мучашке лишемеш.

Икмыняр жап гыч тыште амбулаторий ден стационар верланат.

Кумдыкым капитально олмыкташ 2024 да 2025 ийлаште Марий Элын бюджетше гыч 22,8 миллион теҥгем ойырымо, рӱдерлан оборудованийым налаш – 3 миллион теҥгем.

У рӱдерыште чапле палате, черым диагностироватлаш да эмлаш специализироватлыме кабинет-влак, диабетикын йолжым эскерыме кабинет да Сакыр диабетын школжо лийыт. Рӱдерышке пашам ышташ толшо врач ден медсестра-влак шинчымаш ден опытым Москвасе Эндокринологический калыкле рӱдерыште погеныт.

«Регионыштына республик кӱкшытан эндокринологический рӱдер кӱлешак, вет диабетик-влак кажне ийын 6-7 процентлан шукемыт, да ме нунылан кызытсе жаплан келшыше, сай качестван медицине полышым пуышаш улына. У рӱдер «Кужу да чолга илыш» национальный проектым илышыш пуртымаште кӱлешан ужаш лиеш да эндокринологический полышым у кӱкшытыш лукташ, граждан-влакын илышыштым саемдаш полша», – палемда Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен