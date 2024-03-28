Кӱлешан да йодмашан профессийым ойырыман

Илышыште шке шонымашыш шуаш манын, сай да кӱлешан образованийым налман. Тыгодым эреак йодмашан улшо, тачысе илышлан келшен толшо специальностьым ойырыман.

Наукын да техникын вияҥмышт дене ятыр специальность кӱлдымыш савырна. Мутлан, иктаж 5-10 ий гыч водитель-влакым автопилот вашталтен кертеш. Супермаркетлаште кассир олмеш сатушто вераҥдыме чипым лудшо рамке лиеш.

Садланак абитуриентын ойырен налме специальностьшо ик профессий дене кылдалтшым гына огыл, а вес профессийланат тунемаш лийше шинчымашым пуышаш. Тыгайжылан тӱрлӧ технологий дене кылдалтше специальность шотлалтеш.

Физикым, химийым, материаловеденийым, биологийым сайын палыше айдеме кеч-могай технологий дене кӱчык жапыште пайдаланаш тунем шуэш. Санденак Цифр технологий институтын физике ден математике факультетшын кафедрыштыже «Электронный компонент ден материаловеденийын инжинирингше» специальность дене ямдылыше профиль почылтын. Тиде направлений МарГУ ден «Технотех» ООО коклаште ойпидышым ыштымылан кӧра почылтын. Тиде ойпидыш негызеш Физике ден материаловедений кафедрыште тений сентябрь гыч «Технотехлан» инженер-физикым ямдылаш тӱҥалыт.

Студент-влак ты предприятийыште практикым эртат. Вузым тунем пытарымеке, практикыште шкем сай велым ончыктышо выпускник-влакым тушко пашашке налын кертыт.

Ты предприятийыште инженер-физик эн шагалже 70-100 тӱжем теҥге пашадарым налеш. Служебный илыме верымат пуат, корпорацийын транспортшым ойырат, компаний кӱшеш кечывал кочкышым пукшат. Тылеч посна англичан йылме курсышто яра тунемаш йӧн уло, бассейныштат оксам тӱлыде йӱштылаш лиеш. Моло социальный льготат уло.

«Технотех» Йошкар-Ола воктене Татарстанысе Иннополис гай научный городокым чоҥаш шона. МарГУ деч тушто пашам ышташ тӱҥалше еҥ городокыштак илен кертеш.

Кӱкшӧ квалификациян, физикым профессионал семын палыше кадр кеч-куштат йодмашан. Тидланак кӧра МарГУ-н физике ден математике факультетше дене кадрым ямдылыме дене кылдалтше ойпидышым подписатлыме шотышто элнан рӱдоласе НИИ-же-влак дечат йодмаш пура.

Тений февраль кыдалне Молекулярный электроникын научно-исследовательский институтшын (НИИ МЭ) пашаеҥже-влак факультетыш толын коштыныт. Нунын дене тыгак ты НИИ-ште практикым да стажировкым эртыме шотышто направленийым пуымо, а варажым «Электронный компонент ден материал-влакын инжинирингше» специальность дене тунем лекше выпускникым пашаш налме нерген ончылгоч кутырен келшыме. МЭ НИИ-ште самырык специалистлан тылзыште 150 тӱжем теҥгем тӱлат.

Физике ден материаловедений кафедрыште сай, кӱкшӧ квалификациян ончыкылык специалистым ямдылат. Вет педагогшо-влакат профессионал улыт. Тушто физике ден математике кок науко доктор, кок кандидат туныктат. А кафедр пелен «Центр теоретических основ моделирования наноструктурных объектов» рӱдер пашам ышта, тыгак «Физика конденсированного состояния» специальность дене аспирантур ден магистратур улыт.

Пытартыш 15 ийыште кафедрын аспирантше-влак кок докторлык ден кум кандидатлык диссертацийым араленыт. Кафедрын пашаеҥже-влак Российын вӱдышӧ научный журналлаштыже кажне ийын углеродысо наносистемым, мутлан, фуллереным да углеродный нанотрубкым, шымлымылан пӧлеклалтше статья-шамычым савыктеныт.

Тиде кафедрыште тунемше-влак физикын, математикын, программированийын тыгай разделже-влакым тунемыт:

общий ден экспериментальный физике.

Теоретический физике.

Конденсированный состоянийын физикыже.

Нанотехнологийын физический негызше.

Наночастицын компьютерный моделированийже.

Углеродный наночастицым синтезироватлыме метод.

Физикыште конденсироватлыме состоянийын экспериментальный методшо-влак

Maple средаште программирований

Печатный платым ыштыме технологий

Программированийын средаже.

С++ программирований йылме.

Нине предметла дене сай шинчымашым налше выпускник промышленность ден наукын тӱрлӧ отрасльыштыже паша верым Марий Элыште гына огыл, Российын кеч-могай регионыштыжо муын кертеш.

«Электронный компонент ден материал-влакын инжинирингышт» у направлений дене тунемаш пураш шонышо-влакым МарГУ-н физике ден математике факультетшын приемный комиссийыштыже вучат.

Комиссий тыгай адрес дене верланен: 424000, Марий Эл Республик, Йошкар-Ола, Ленин площадь, 1-ше №-ан пӧрт, 207-ше аудиторий.

Ешартыш уверым физике ден материаловедений кафедрын вуйлатышыже, профессор, физике ден математике науко доктор Геннадий Иванович Миронов (+7-902-670-0983) ден профессор, физике ден математике науко доктор Аркадий Ислибаевич Мурзашев деч (+7-927-680-9836) деч пален налаш лиеш.

М.СКОБЕЛЕВ

Фотом МарГУ-н физике ден материаловедений кафедржын альбомжо гыч налме

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