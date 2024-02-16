Москваште самырык-влакын кӱчык метражан «Фундук» VI тӱнямбал кинофестивальышт эртен. Курыкмарий кундемын шочшыжо, режиссёр Андрей Огородниковын «Евсеев: Признание ценою в жизнь» фильмже Гран-прим сеҥен налын.
Тидын дене пырля войзышо командылан эн сай спецэффектлан да изобразительный радамлан посна призым кучыктеныт. Конкурсын вич номинацийышкыже чылаже 300 паша пурен, шорт-листыш 114 паша логалын. Марий этнограф, фольклорист, краевед Тимофей Евсеевын илышыжым да творческий корныжым почын пуышо фильмым режиссёр кодшо ийын ямдылен. Фильмым войзымо пашаш профессионал артист ден тыглай еҥ-шамычымат ушен.
Андрей Огородников шке соцкыл лаштыкыштыже палемден: «Ты фестивальын историйыштыже икымше гана модман огыл категорий гыч фильм тӱҥ приз дене палемдалтын!»
С.Носова
Снимкыште: А.Огородников
Фотом А.Огородниковын соцкыл лаштыкше гыч налме.
Кӱкшын акленыт
Москваште самырык-влакын кӱчык метражан «Фундук» VI тӱнямбал кинофестивальышт эртен. Курыкмарий кундемын шочшыжо, режиссёр Андрей Огородниковын «Евсеев: Признание ценою в жизнь» фильмже Гран-прим сеҥен налын.