ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кӱкшо технологий-влак чемпионат

Марий Элын Автодорожный техникумыштыжо Кӱкшӧ технологий-влак чемпионатын регионысо йыжыҥже эрта.

Тений тудо республикнан транспорт отрасльжым вияҥдымылан пӧлеклалтын.

Чемпионатын участникше-влак Автодорожный техникумын транспорт отрасльлан тунемме-производство кластерыштыже «Корным чоҥымо автопилотированиян (каток) техникын операторжо компетенций дене  мастарлыкым ончыктат. Тыгай специалистын тӱҥ пашаже – техникым пашалан чын ямдылаш.

Танасымашым эртараш Автодорожный техникумын партнёржо-влак «Марий Эл Дорстрой» АО, «ЭкспертДорСтрой» ООО, «Медевдевоагродорстрой» ОАО полшат.

Чемпионатыште сеҥышым 10 апрельыште увертарат. Тудо Марий Элын чапшым тений сентябрьыште Ведики Новгородышто эртыше чемпионатыште аралаш тӱҥалеш.

Г.Кожевникова

Фотом Автодорожный техникумын соцкылысе лаштыкше гыч налме

