Кӱкшӧ технологий – экономикын йодмашыже

15 апрельыште Марий Элыште Кӱкшӧ технологий-влак чемпионат тӱҥалын. «Профессионалитет» федеральный проект кышкарыште регион кӱкшытан тыгай таҥасымаш республикыштына икымше гана эртаралтеш.
Йошкар-Оласе технологий колледжыште чемпионатым торжественно почмо годым Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин, республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая, Цифровой вияҥмаш министрын алмаштышыже Анатолий Кадыков конкурсант-влаклан сеҥымашым тыланеныт. Нунын радамыште – 10 студент. Ӱдыр-рвезе-влак «Бизнеслан цифр йӧн» компетенций дене моштымашым ончыктат. Тачысе предприятий ден организаций-влаклан тыгай специалист-влак ик эн йодмашанлан шотлалтыт.
Сеҥыше-влак чемпионатын финалышкыже каят, тудыжо тений сентябрьыште Великий Новгородышто эртаралтеш.
Г.Кожевникова
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