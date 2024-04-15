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Кӱкшӧ технологий – экономикын йодмашыже

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

15 апрельыште Марий Элыште Кӱкшӧ технологий-влак чемпионат тӱҥалын. «Профессионалитет» федеральный проект кышкарыште регион кӱкшытан тыгай таҥасымаш республикыштына икымше гана эртаралтеш.

Йошкар-Оласе технологий колледжыште чемпионатым торжественно почмо годым Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин, республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая, Цифровой вияҥмаш министрын алмаштышыже Анатолий Кадыков конкурсант-влаклан сеҥымашым тыланеныт.  Нунын радамыште – 10 студент. Ӱдыр-рвезе-влак «Бизнеслан цифр йӧн» компетенций дене моштымашым ончыктат. Тачысе предприятий ден организаций-влаклан тыгай специалист-влак ик эн йодмашанлан шотлалтыт.

Сеҥыше-влак чемпионатын финалышкыже каят, тудыжо тений сентябрьыште Великий Новгородышто эртаралтеш.

Г.Кожевникова

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