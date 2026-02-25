ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кӧ тыгай метролог?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

 

ПГТУ ден МарГУ-што республикысе школла гыч 100 утла тунемшылан экскурсийым эртареныт

Оршанке ден Кугунур школлаште шинчымашым погышо-влак Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Механике да машиностроений институтыштыжо лийыныт. Нунылан лабораторийлаште экскурсийым эртареныт, проект пашаште да производствышто кызытсе технологий дене пайдаланымым ончыктеныт. Ӱдыр-рвезе-влак колыштын да ончен гына коштын огытыл, инженер семынак станок ончыко шогалыныт.

Тиде жапыште Юлтехыштак Чодыра да пӱртӱс дене пайдаланыме институтышто У Торъял ден Токтарсола школла гыч тунемше-шамычым «метролог» специальность, чодырам обрабатыватлыме ик эн у оборудований, палдареныт.

Ты кечынак тыгаяк экскурсий Марий кугыжаныш университетыште эртен. Тушто тунемше-влак Калыкле тӱвыра да тувыра-влак кокласе коммуникаций институт, Физический культур, спорт да туризм факультет дене палымым ыштеныт.

Профориентаций мероприятий-влак республикыштына «Шанче шуматкече» программе кышкарыште эртаралтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Полыш уло гын, эшеат сайрак

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Россий чоҥымаш да илыме вер ден коммунал озанлык министр Ирек Файзуллин дене вашлийын. Социально лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Сӱретлен моштет гын

Тений 1-31 октябрьыште Россий мучко калык перепись лиеш. Тидын вашеш официальный сайт переписьын талисманжылан конкурсым увертарен. Сеҥышылан 60 тӱжем лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште эше ик у школ

Йошкар-Оласе 9А микрорайонышто «Молодёжь да йоча-влак» национальный проект почеш у школым чоҥаш тӱҥалыт.     Проектым 2025-2027 ийлаште илышыш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий