Кӧ тыгай метролог?

ПГТУ ден МарГУ-што республикысе школла гыч 100 утла тунемшылан экскурсийым эртареныт
Оршанке ден Кугунур школлаште шинчымашым погышо-влак Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Механике да машиностроений институтыштыжо лийыныт. Нунылан лабораторийлаште экскурсийым эртареныт, проект пашаште да производствышто кызытсе технологий дене пайдаланымым ончыктеныт. Ӱдыр-рвезе-влак колыштын да ончен гына коштын огытыл, инженер семынак станок ончыко шогалыныт.
Тиде жапыште Юлтехыштак Чодыра да пӱртӱс дене пайдаланыме институтышто У Торъял ден Токтарсола школла гыч тунемше-шамычым «метролог» специальность, чодырам обрабатыватлыме ик эн у оборудований, палдареныт.
Ты кечынак тыгаяк экскурсий Марий кугыжаныш университетыште эртен. Тушто тунемше-влак Калыкле тӱвыра да тувыра-влак кокласе коммуникаций институт, Физический культур, спорт да туризм факультет дене палымым ыштеныт.
Профориентаций мероприятий-влак республикыштына «Шанче шуматкече» программе кышкарыште эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме